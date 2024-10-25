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30 صورة لأغنى 5 شيفات في العالم.. ثروة بمليارات الدولارات

03:01 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتب – سيد متولي

بات الطبخ أحد المهن التي يمكن من خلالها جني ثروة هائلة، لكن هل تعرف أغنى 5 شيفات في العالم؟.

آلان وونج

بحسب Style Magazine، فإن الياباني آلان وونج أغنى الشيفات على مستوى العالم، وتقدر ثروته بنحو مليار دولار أمريكي.

جوردون رامزي

ثان أغنى الشيفات حول العالم، هو جوردون رامزي، إذ يمتلك 220 مليون دولار أمريكي.

نوبويوكي ماتسوهيسا

بعد إعجاب الأخرين بطبخه، فكر في افتتاح سلسله مطاعم، وتقدر ثروته بنحو 200 مليون دولار.

ولفجانج باك

رابع أغنى شيفات في العالم، الطاهي النمساوي صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بثروة تقدر بـ120 مليون دولار.

راشيل راي

الشيف الأمريكية راشيل راي من أنجح الطهاة، ولديها كتب خاصة بها، وتمتلك ثروة تبلغ 100 مليون دولار.

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أغنى 5 شيفات في العالم جوردون رامزي راشيل راي
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