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6 عادات يومية قد تعزز صحة عينيك

كتب : أسماء مرسي

11:00 ص 16/06/2026

صحة العين

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اتباع العديد من العادات اليومية البسيطة يمكن أن يحافظ على صحة العين وقد يقلل من مخاطر أمراض الإبصار المرتبطة بالعمر ونمط الحياة.

فيما يلي، أبرز 6 عادات تساعدك على الحفاظ على صحة عينيك، وفقا لموقع "onlymyhealth"

حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية

التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية أحد أبرز أسباب تلف العين على المدى البعيد، لذلك ينصح بارتداء نظارات شمسية تحجب 100% من أشعة UVA وUVB، مع استخدام قبعات واسعة الحواف لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس.

دور الغذاء المتوازن في تعزيز صحة الإبصار

يؤدي الغذاء دورا مهما في الحفاظ على صحة العين، لذا تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت، والفواكه الغنية بفيتامين C وE مثل البرتقال والمانجو، قد يساعد على تقليل تأثير الجذور الحرة، كما تدعم الأسماك الدهنية مثل السلمون صحة الشبكية بفضل أحماض أوميجا 3.

التدخين وصحة العين

المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمياه البيضاء، إذ قد يؤدي التدخين إلى تقليل مضادات الأكسدة في الجسم، ما يسرع من تلف عدسة العين، ويزيد من مخاطر تدهور الرؤية مع الوقت.

تأثير الأمراض المزمنة على قوة النظر

ترتبط أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم بزيادة خطر الإصابة بمشكلات العين، ارتفاع السكر في الدم قد يؤدي إلى تغيرات في عدسة العين وتسريع إعتامها، لذلك فإن ضبط السكر والضغط والكوليسترول عبر العلاج ونمط حياة صحي خطوة أساسية لحماية النظر.

مخاطر استهلاك الكحول

الإفراط في تناول الكحول يرفع من الإجهاد التأكسدي ويؤثر على العناصر الغذائية الضرورية لصحة العين، ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بالمياه البيضاء، لذلك يُنصح بالحد من استهلاكه أو تجنبه للحفاظ على صحة الإبصار.

أهمية الفحوصات الدورية لاكتشاف أمراض العين

فحوصات العين المنتظمة من أهم وسائل الكشف المبكر عن أمراض مثل الجلوكوما والتنكس البقعي وإعتام العدسة، حتى قبل ظهور الأعراض، وينصح بإجراء فحص كل عامين لمن هم فوق الأربعين، ومرة سنويا بعد سن الستين لضمان التدخل المبكر عند الحاجة.

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