أطعمة شائعة تضر الكلى والقلب.. تجنب شرائها

مع انتشار أطعمة "عالية البروتين" في الأسواق، يعتقد الكثيرون أنها مفتاح الصحة واللياقة، لكن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط وأثره على الجسم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في البروتين، مشيرين إلى أن الهوس بهذه المنتجات قد يكون مضللا أحيانا، بل وقد يحمل مخاطر صحية، رغم فوائده الأساسية في بناء العضلات وصحة الأنسجة.

ويشير الخبراء إلى أن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين تبلغ 0.8 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، أي أن شخصا يزن 70 كيلوجراما يحتاج حوالي 56 جراما فقط، ويمكن الحصول عليها بسهولة من الأطعمة العادية.

أما الإفراط فقد يؤدي لإجهاد الكلى، وزيادة مخاطر أمراض القلب، وتقليل الألياف الغذائية الضرورية لصحة الأمعاء.

بعض الفئات تحتاج إلى كميات أكبر، مثل كبار السن، والحوامل، والرياضيين، إذ تتراوح الكمية المناسبة لهم بين 1.2 و1.6 جرام لكل كيلوجرام، ويفضل الحصول عليها من مصادر طبيعية مثل الأسماك، اللحوم، البيض، البقوليات، ومنتجات الألبان.

وتؤكد البروفيسورة سارة بيري أن التركيز على البروتين غالبا يحجب أهمية الألياف الغذائية، مشيرة إلى أن 95% من البريطانيين لا يحصلون على ما يكفي منها، ما يزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب واضطرابات الهضم، وأن إعادة توجيه الاهتمام نحو الألياف يمكن أن يحدث فارقا صحيا كبيرا على مستوى المجتمع.