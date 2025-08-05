ما تأثير فقدان الأسنان على صحم الفم وشكل الفك؟

حذر الدكتور رومان فولبيرج، أخصائي طب وجراحة الأسنان الروسي، من خطورة تأجيل تعويض السن المفقود، مشيرا إلى أن غياب أي سن يسبب تحركا تدريجيا للأسنان المجاورة نحو الفراغ الناتج، ما يؤدي إلى خلل في ترتيب الأسنان داخل الفم، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كيف تتحرك الأسنان نتيجة الفقد؟

أشار إلى أن الأسنان العلوية تميل إلى التحرك نحو الأسفل، في حين أن الأسنان السفلية ترتفع نحو الأعلى لتعويض الفراغ،

ويشبّه الأمر برف من الكتب: "إذا أزلنا كتابا واحدا، فإن الكتب المجاورة تميل إلى ملء الفراغ"، ما يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي.

مضاعفات مزعجة

من أبرز النتائج السلبية لفقدان الأسنان اضطراب العضة، والذي قد يكون واضحًا في مظهر الفم أو يُسبب انزعاجًا أثناء المضغ أو التثاؤب.

كما ينتج ما يُعرف بـ "التلامس الفائق"، وهو فراغ غير طبيعي بين الأسنان عند إغلاق الفكين، خاصة أثناء المضغ.

تأثيرات على المفصل والعضلات

عدم تعويض السن المفقود يؤدي إلى:

تآكل مينا الأسنان نتيجة سوء توزيع الضغط.

اختلال في المفصل الصدغي الفكي، ما يؤدي إلى أصوات طقطقة عند فتح الفم.

صداع مزمن وتشنجات في عضلات المضغ بسبب إجهاد العضلات والفك باستمرار.

تغير في شكل الفك وضغط غير متوازن

أوضح طبيب الأسنان يوري كالينين أن استمرار فقدان الأسنان لفترة طويلة يسبب تغير في شكل الفك نفسه، نتيجة لتحرك الأسنان المتبقية وتعرضها لضغط مضاعف، هذا بدوره يؤدي إلى تآكل أسرع في مينا الأسنان، ويزيد من احتمالية حدوث مشكلات وظيفية وجمالية في الفم.

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