أطعمة تقوي المخ وتحمي الشرايين وتخفض ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يصف الأطباء ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" لأنه غالبًا لا يظهر بأعراض واضحة لكنه يتسبب في أضرار خطيرة للقلب والشرايين والمخ.

لذلك التحكم في ضغط الدم أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم والدماغ، ومن بين الطرق الفعالة لمحاربة هذا المرض، تناول أنواع معينة من الطعام التي تقوي الشرايين وتحسن من وظائف المخ، وتخفض خطر الإصابة بالمشاكل القلبية والدماغية.

في هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الأطعمة وكيف تساهم في حماية صحتك وفق لما جاء في موقع "Mayo Clinic" و"Cleveland Clinic".

الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 لتعزيز صحة المخ والقلب

تعتبر أحماض أوميجا-3 الدهنية من أفضل المواد الغذائية التي تحارب الالتهابات وتحسن تدفق الدم في الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تتواجد هذه الدهون الصحية بشكل رئيسي في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وكذلك في بعض المكسرات والبذور كالجوز وبذور الشيا.

تناول الأوميجا-3 بانتظام يدعم الذاكرة ويحسن التركيز، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم وتحسين صحة الشرايين.

الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم توازن ضغط الدم

يعتبر البوتاسيوم عنصرًا أساسيًا في التحكم بضغط الدم لأنه يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ويعمل على استرخاء الأوعية الدموية.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، البطاطس، السبانخ، والأفوكادو تعد ضرورية للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

تناول هذه الفواكه والخضروات يساهم أيضًا في تحسين وظائف المخ عبر تحسين الدورة الدموية.

الشوكولاتة الداكنة صديقة الشرايين والمخ

أظهرت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو يمكن أن يحسن من صحة القلب والشرايين بسبب مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيها.

هذه المركبات تساهم في توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ كما أن الشوكولاتة الداكنة تحفز إفراز هرمونات السعادة، مما يعزز الصحة النفسية، وفقا لموقع "Harvard Health Publishing".

الثوم الطبيعي تقوية الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم

الثوم من الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على مركبات فعالة تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يعزز من صحة القلب والشرايين.

الثوم له تأثير مضاد للالتهابات ويُحسن من وظائف المخ، مما يجعله عنصرًا مهمًا لمحاربة القاتل الصامت.

الشاي الأخضر مضاد للأكسدة يحمي الدماغ والقلب

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخصوصًا مركبات الكاتيشين التي تحسن من وظائف الأوعية الدموية وتقلل من خطر تصلب الشرايين.

كما يساعد الشاي الأخضر في تحسين التركيز والذاكرة، ويعمل على تقليل التوتر، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والمخ معًا.

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