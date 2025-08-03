ما الذي يسبب خفقان القلب ليلا؟.. أعراض خفية قد تغفلها

كتب – سيد متولي

خفقان القلب هو شعور بالتقلب في الصدر، وعادة ما يكون ليلا غير ضار، ويمكن أن تسببه عوامل عديدة، منها الكافيين، والنيكوتين، والتوتر، أو الهرمونات، وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، ينتج عن حالة صحية، مثل أمراض القلب أو اضطرابات الغدة الدرقية.

ما هو خفقان القلب في الليل؟

قد تشعر بنبضة متقطعة أو زائد،. يجعلك الخفقان على دراية بمعدل ضربات قلبك، قد تشعر بنبض قلبك في صدرك، ولكن من الشائع أيضًا الشعور به في رقبتك أو حلقك، ويمكن أن يحدث خفقان القلب في أي وقت، حتى في الليل أو أثناء الراحة خلال النهار، قد يكون مخيفا، لكنه ليس خطيرًا عادة، يعاني الكثير من الناس من نفس خفقان القلب خلال النهار، لكنهم لا يلاحظونه لانشغالهم.

في حالات أقل شيوعًا، قد يكون خفقان القلب ليلًا علامة على حالة صحية خطيرة، مثل عدم انتظام ضربات القلب، إذا كان قلبك ينبض بسرعة عند الاستلقاء، فعليك مراجعة طبيبك لإجراء فحص، اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا كنت تعاني من خفقان القلب وصعوبة التنفس أو ألم في الصدر.

ما مدى شيوع خفقان القلب أثناء الليل؟

خفقان القلب شائع جدًا، ويحدث للكثيرين على مدار اليوم، لكن من المرجح أن تلاحظه عندما لا تكون مشتتًا، قد تشعر به أثناء الجلوس أو الراحة أو الاستلقاء.

أعراض خفقان القلب في الليل

رفرفة: يصف بعض الناس هذا الإحساس بأنه شعور بخفقان في الصدر، قد تشعر وكأن قلبك يتقلب.

عدم انتظام ضربات القلب: قد تشعر وكأن قلبك ينبض بشكل غير منتظم، أو يتخطى نبضة، أو يتسارع ويتباطأ، وقد يبدو أيضًا وكأن قلبك يتوقف لثانية أو ثانيتين.

الخفقان: قد تشعر بنبضات قلب قوية، يقول بعض من يعانون من خفقان القلب إنهم يسمعونه في آذانهم.

أسباب خفقان القلب أثناء الليل

عادةً ما يكون خفقان القلب غير ضار ولا ينتج عن مشكلة صحية كامنة، يحدث عندما ينبض القلب بشكل غير منتظم أو ينقبض (ينبض) مبكرًا جدًا.

يُصاب بعض الأشخاص بخفقان القلب عند الاستلقاء بسبب وضعية نومهم، النوم منحنيًا على الجانب قد يزيد الضغط داخل الجسم، ما يُسبب خفقان القلب ،من الأسباب الشائعة الأخرى لخفقان القلب:

القلق والتوتر والاكتئاب .

الجفاف واختلال توازن الإلكتروليتات وهي معادن في الجسم، وهي مسؤولة عن تنظيم إيقاع القلب.

الأدوية، بما في ذلك حبوب الحمية ومزيلات احتقان الأنف التي تحتوي على السودوإيفيدرين، قد يُسبب النيكوتين أيضًا خفقان القلب.

الوزن الزائد والسمنة، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة لاضطرابات نظم القلب وأمراض القلب.

الحمى .

التغيرات الهرمونية خلال انقطاع الطمث والتغيرات التي تطرأ على الجسم أثناء الحمل.

بعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الكحول والكافيين والشوكولاتة، قد تُسبب خفقان القلب، الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والصوديوم (الملح) والسكريات والدهون.

في حالات أقل شيوعًا، قد تحدث خفقان القلب نتيجة لحالة صحية أو اضطراب، بما في ذلك:

فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

أمراض القلب، بما في ذلك النوبة القلبية أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب .

مشاكل في نظم القلب (اضطرابات نظم القلب) بما في ذلك الرجفان الأذيني (Afib) ، وتسارع القلب (معدل ضربات القلب السريع)، وبطء القلب (معدل ضربات القلب البطيء).

انخفاض ضغط الدم أو نقص سكر الدم .

متلازمة التمثيل الغذائي .

التهاب عضلة القلب، التهاب عضلات القلب الذي ينتج عن عدوى فيروسية.

مشاكل الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية .

مشاكل بنيوية في القلب، بما في ذلك أمراض الصمامات .

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