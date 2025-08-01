"هرمون التوتر".. ماذا يفعل ارتفاع الكورتيزول بجسمك ودماغك؟

كتبت: رودينا ضوه

هل تشعر أحيانًا بتوتر مستمر، قلق غير مبرر، أو حتى صعوبة في النوم؟ قد يكون السبب وراء ذلك ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول في جسمك، يعرف الكورتيزول بهرمون التوتر، وعندما ترتفع نسبته لفترات طويلة فإنه لا يؤثر فقط على حالتك النفسية بل يمتد تأثيره إلى الدماغ ووظائف الجسم المختلفة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الذاكرة، زيادة الوزن، ضعف المناعة، ومشكلات في القلب

ماذا يفعل الكورتيزول لجسمك ودماغك؟

يبدأ عادة بتسارع نبضات القلب، وارتعاش اليدين، وشعور بعدم الارتياح في الصدر، أثناء أي عمل مرهق، قد يراه البعض مجرد "توتر"، ولكن وراء ذلك هو ارتفاع مفاجئ في مستوى الكورتيزول، ويشعر الجسم بتأثير، وفقًا لـtimesofindia

الكورتيزول والتوازن

ارتفاع مستوى الكورتيزول قد يسبب عدم التوازن والسقوط، كما يؤثر بشكل مباشر على كيفية تنسيق الدماغ والجسم للحركة، والحفاظ على الوضعية، والاستجابة للمحفزات الجسدية.

أعراض ارتفاع الكورتيزول

حب الشباب

زيادة الوزن

كدمات سهلة

وجه محمر

إرهاق شديد

ضغط دم مرتفع

صداع

ما الذي يسبب ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم؟

الإجهاد المزمن

السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم، قد يكون سببه ضغط العمل، أو مشاكل العلاقات، أو الضغوط الدراسية، أو الحزن غير المحل.

الحرمان من النوم

يؤدي قلة النوم الجيد إلى إرباك إيقاع الكورتيزول الطبيعي في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته بشكل مستمر.

سوء التغذية

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من السكر والأطعمة المصنعة والكافيين المفرط إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول.

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