إذا ظهرت عليك هذه العلامات.. تجنب تناول "العيش" قبل النوم

الخبز أو "العيش" كما يُعرف هو جزء أساسي من وجبات الكثيرين، لكن تناوله قبل النوم مباشرة قد لا يكون الخيار الأمثل للجميع، خاصة إذا كنت تعاني من بعض المشكلات الصحية، إذا لاحظت هذه العلامات، فقد يكون من الأفضل لك تجنب الخبز قبل الخلود إلى الفراش.

الانتفاخ والغازات المتكررة

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline ، إذا كنت تستيقظ بشعور بالانتفاخ أو تعاني من غازات مزعجة أثناء الليل أو في الصباح الباكر، فقد يكون الخبز خاصة المصنوع من الحبوب المكررة أو الذي يحتوي على نسبة عالية من الغلوتين هو السبب، الكربوهيدرات الموجودة في الخبز، بالإضافة إلى الألياف في بعض الأنواع، يمكن أن تخضع لعملية تخمير في الجهاز الهضمي إذا لم يتم هضمها بشكل كامل قبل النوم، مما يؤدي إلى تكون الغازات والشعور بالثقل والانتفاخ.

اضطرابات النوم أو الأرق

تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض قبل النوم يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، يتبعه انخفاض حاد، هذا التقلب في مستويات السكر يمكن أن يؤثر على جودة نومك، ويجعلك تستيقظ في منتصف الليل أو تجد صعوبة في الخلود إلى النوم من الأساس، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الهضم النشط للخبز إلى جعل جسمك يعمل بجهد أكبر بدلاً من الاسترخاء والنوم.

الشعور بالحموضة أو الارتجاع المريئي

بالنسبة لمن يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي العلوي مثل الحموضة المعوية أو الارتجاع المريئي (GERD)، فإن تناول الخبز (خاصة بكميات كبيرة أو الأنواع الغنية بالخميرة) قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض، فالاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة يجعل من السهل على حمض المعدة أن يرتد إلى المريء، مسببًا شعورًا بالحرقان وعدم الراحة.

زيادة الوزن غير المبررة

إذا كنت تحاول التحكم في وزنك وتلاحظ زيادة غير مبررة، فقد يكون تناول الخبز ليلًا أحد العوامل المساهمة، الخبز، خاصة الأنواع التي تفتقر إلى الألياف والبروتين، لا يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما قد يدفعك لتناول كميات أكبر من السعرات الحرارية، كما أن الجسم يميل إلى تخزين السعرات الحرارية الزائدة من الكربوهيدرات التي لا يتم حرقها كطاقة قبل النوم على شكل دهون.

الخمول أو التعب عند الاستيقاظ

إذا كنت تستيقظ وتشعر بالخمول أو التعب على الرغم من ساعات النوم الكافية، فقد يكون السبب هو نوعية وجبتك الأخيرة. كما ذكرنا، تقلبات سكر الدم التي يسببها الخبز يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة النوم، مما يتركك تشعر بالإرهاق عند الاستيقاظ بدلاً من الانتعاش.

نصائح طبية مهمة

إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم، حاول استبدال الخبز بخيارات أخف وأكثر فائدة تدعم النوم الهادئ والهضم الجيد، مثل:

حفنة صغيرة من المكسرات النيئة (مثل اللوز أو عين الجمل).

زبادي قليل الدسم مع قليل من التوت.

شريحة صغيرة من الديك الرومي أو صدر الدجاج المشوي.

كوب من شاي الأعشاب الدافئ (مثل البابونج).

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