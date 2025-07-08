احذر تجاهلها.. 5 علامات خفية لسرطان الجلد

أشارت الدكتور ماجنوس لينش، استشاري الأمراض الجلدية الروسي، إلى أن التغيرات في الأظافر قد تكون مؤشراً مبكراً للسرطان، نظراً لأن الأظافر تعكس حالة الجسم الصحية الداخلية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

علامات على الأظافر تشير إلى الميلانوما

رغم من ندرة الميلانوما تحت الأظافر، إلا أنها تحدث، لذا، من الضروري الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية.

إليك خمس علامات رئيسية يجب ملاحظتها:

خط داكن طولي على الظفر

يظهر هذا كشريط عمودي بني أو أسود، غالباً على الإبهام، ويمكن الخلط بينه وبين كدمة، وأيضاً كتصبغ غير منتظم تحت الظفر.

انفصال الظفر عن الجلد

عندما يبدأ الظفر في الانفصال عن فراش الظفر، وتبدو الحافة البيضاء أطول وكأنها إصابة بسيطة، لكنها قد تكون علامة على مشكلة أكثر خطورة.

تشقق أو انقسام الظفر من المنتصف

يحدث هذا بسبب ضعف صفيحة الظفر نتيجة نمو السرطان تحتها.

نتوء أو عقدة تحت الظفر

يلاحظ المريض وجود كتلة تحت الظفر، ويصاحبها شريط ملون "عريض وغير منتظم أو داكن وضيق".

سماكة غير طبيعية في الظفر

تشير هذه السماكة إلى متلازمة الاستعداد الورمي BAP1 الوراثية، التي تزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطانات، بما في ذلك الميلانوما.

تؤثر هذه المتلازمة على جين حيوي يمنع الخلايا من النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه ويساعد في إصلاح الحمض النووي التالف.

أهمية الكشف المبكر

من الضروري الذهاب للطبيب المختص فورا عند ملاحظة أي من هذه العلامات، لتحديد السبب وتسهيل العلاج.

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