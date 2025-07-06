سلالة جديدة من كوفيد.. خبراء يحذرون من أعراض غريبة لـ"ستراتوس"

كتب – سيد متولي

حذّر خبراء في المملكة المتحدة من سلالة جديدة من فيروس كوفيد تُسمى "ستراتوس"، قد تُسبب موجة جديدة من الإصابات، تُعرف هذه السلالة علميًا باسم XFG، ويُعتقد أنها أكثر عدوى من السلالات السابقة نظرًا لطفراتها التي تُساعد على التهرب من جهاز المناعة.

وبحسب بيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، أصبحت سلالة ستراتوس الآن السلالة المهيمنة لفيروس كوفيد-19 في إنجلترا، حيث انتقلت من كونها تمثل حوالي 10% من جميع حالات كوفيد في مايو إلى ما يقرب من 40% من جميع الحالات في منتصف يونيو.

وتُعرف سلالة ستراتوس، وهي من نسل سلالة أوميكرون شديدة الضراوة، باسم سلالة فرانكشتاين أو "المعاد تركيبها"، ما يعني أنها ظهرت عندما أصيب شخص بسلالتين من كوفيد في وقت واحد، والتي أصبحت متحورًا هجينًا جديدًا.

وقال البروفيسور لورانس يونج، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، لموقع ديلي ميل، إن سلالات XFG - Stratus - الأصلية وXFG.3 الفرعية - "تنتشر بسرعة".

نظًرا لتراجع مناعة كوفيد بين السكان بسبب انخفاض معدل تلقي لقاح الربيع المعزز وانخفاض حالات الإصابة بكوفيد في الأشهر الأخيرة فسيكون المزيد من الأشخاص عرضة للإصابة بـ ".3.XFGو XFG

وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى ولكن من الصعب التنبؤ بمدى هذه الموجة.

هل يمكن أن يسبب ستراتوس أعراضًا أكثر خطورة؟

وفقًا ليونج، لا يوجد حاليًا أي دليل يُثبت أن ستراتوس يُسبب أعراضًا أكثر خطورة، وأضاف أن تلقي لقاح كوفيد "مُرجّح جدًا" أن يمنع الأعراض الشديدة والدخول إلى المستشفى.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة "متغيرة تحت المراقبة" في حين قيمت مخاطرها الإجمالية بأنها "منخفضة،. ومع ذلك، أشارت أيضًا إلى أن المتغير يتمتع بميزة نمو كبيرة عند مقارنته بالسلالات الأخرى حيث يمثل حاليًا 22٪ من الحالات المسجلة في جميع أنحاء العالم.

ما هي أعراض سلالة ستراتوس؟

تتشابه معظم أعراض ستراتوس مع السلالات السابقة، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تشمل هذه الأعراض:

ضيق التنفس

فقدان أو تغير في حاستي الشم والتذوق

الشعور بالتعب أو الإرهاق

ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش

انسداد الأنف أو سيلانه

ألم في الجسم

سعال مستمر

التهاب في الحلق

صداع

إسهال

فقدان في الشهية

غثيان.

ومع ذلك، وفقًا للدكتور كايوان خان، طبيب عام في هارلي ستريت ومؤسس عيادة هانا لندن، فإن أحد الأعراض الأكثر وضوحًا لمتغير ستراتوس هو بحة الصوت، والتي تتضمن صوتًا أجشًا أو خشنًا، وأضاف الطبيب أن الأعراض تميل إلى أن تكون خفيفة إلى متوسطة بشكل عام، وإذا كانت نتيجة اختبار الشخص إيجابية، فيجب عليه البقاء في المنزل والعزل لأن ستراتوس معدي للغاية.