لمنع ارتفاع الكوليسترول.. تجنب هذه الأطعمة وتناول وجبة سحرية

كتب – سيد متولي

أمراض القلب من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا حول العالم المتحدة، والحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم تحت السيطرة أمر بالغ الأهمية لتجنب هذه المشكلة الخطيرة، إذ يجهل الكثيرون أن مستويات الكوليسترول الضار قد ترتفع بسرعة هائلة، وغالبًا دون أي علامات تحذيرية.

وعلى الرغم من الرغبة الشديدة أحيانًا في تناول برجر دهني وبطاطس مقلية، لكن من الضروري مراقبة نظامك الغذائي ونمط حياتك بدقة، فالبدائل الغذائية البسيطة يمكن أن تحسن بشكل كبير من فرص صحتك من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار الخطيرة.

وسلطت دراسة الضوء على تغيير فعال للغاية، التحول إلى بدائل فول الصويا، تكشف النتائج المنشورة في مجلة التغذية أن اتباع نظام غذائي غني ببروتين الصويا يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 3% إلى 4% لدى البالغين، ما يعزز التوصيات بتناول المزيد من البروتينات النباتية، بحسب express.

ويُعرف ارتفاع الكوليسترول الضار بتسببه في تراكم اللويحات الشريانية، ما يضيق الأوعية الدموية ويزيد من إجهاد القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وقالت الدكتورة جاين مورجان، من مؤسسة بيدمونت للرعاية الصحية في أتلانتا، لموقع ميديكال نيوز توداي: "من المعروف أن فول الصويا يخفض الدهون الثلاثية، والكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ما قد يساهم في تحسين صحة القلب، ويصبح جزءًا من نمط حياة صحي للقلب، وتكمل هذه الدراسة هذا التوجه".

تتوافق هذه النصيحة مع توصيات مؤسسة القلب البريطانية، التي تدعو إلى زيادة استهلاك فول الصويا كاستراتيجية لمكافحة الكوليسترول.

وذكرت المؤسسة: "فول الصويا والأطعمة المصنوعة منه مثالية لنظام غذائي صحي للقلب، فهي غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وقليلة الدهون المشبعة، تعتبر منتجات الصويا خيارًا جيدًا لاستبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل اللحوم والكريمة كاملة الدسم ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس."

ويقترح الباحثون دمج ما يقرب من ثلاث حصص من منتجات الصويا في نظامك الغذائي اليومي، والتي يمكن أن تتراوح بين 250 مل من حليب الصويا في قهوتك، أو طبق جانبي من فول الصويا، أو استخدام لحم الصويا المفروم في وجبتك المسائية.

وعلى الرغم من الدراسة، تعتقد فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث: "لقد اقترح البعض أن تناول فول الصويا يمكن أن يخفض الكوليسترول، ومع ذلك، عندما تمت مراجعة الأدلة من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، لم يتم ملاحظة هذا التأثير بشكل متسق، وبالتالي تم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن إثبات العلاقة السببية".

وتابعت: "ومع ذلك، فإن فول الصويا لا يزال غذاءً مغذيًا يحتوي على البروتين والألياف والدهون غير المشبعة ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، وكجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن لفول الصويا أن يساعد في خفض الكوليسترول."

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