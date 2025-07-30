تسبب في وفاة الموسيقار زياد الرحباني.. 15 علامة تدل على تليف الكبد

كتبت- شيماء مرسي

توفى الفنان والموسيقار اللبنانى زياد الرحباني إثر معاناته من تليف الكبد عن عمر ناهز 69 عاما.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض تليف الكبد، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

الأعراض

التعب الشديد.

النزيف والكدمات.

فقدان الشهية.

الغثيان.

تورم الساقين أو القدمين أو الكاحلين.

إنقاص الوزن.

الحكة الجلدية.

اليرقان.

تراكم السائل في البطن.

ظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد.

احمرار اليدين.

شحوب لون الأظافر خاصة الإبهام والسبابة.

تعجر الأظافر.

انقطاع الدورة الشهرية أو عدم انتظامها.

فقدان الدافع الجنسي أو انكماش الخصية.

الأسباب

توجد مجموعة كبيرة من الأمراض والحالات الصحية التي يمكنها أن تلحق الضرر بالكبد وتؤدي إلى التليف، تشمل ما يلي:

التهاب الكبد الفيروسي المستمر (التهاب الكبد B وC وD).

مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

داء ترسب الأصبغة الدموية، حالة تسبب تراكم الحديد في الجسم.

التهاب الكبد المناعي الذاتي.

تدمير قنوات الصفراوية الناجم عن التهاب الأقنية الصفراوية الأولي.

تصلب قنوات الصفراوة.

داء ويلسون، حالة يتراكم فيها النحاس في الكبد. .

التليف الكيسي.

الانسداد الصفراوي الخلقي.

متلازمة ألاجيلي، اضطراب هضمي وراثي.

الإصابة بالعدوى، مثل داء الزهري أو داء البروسيلات.

الأدوية، وتتضمن ميثوتريكسات أو إيزونيازيد.

الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

المضاعفات

ارتفاع ضغط الدم في الأوردة التي تغذي الكبد.

تورم الساقين والبطن.

تورم الطحال.

النزيف.

سوء التغذية.

تراكم السموم في الدماغ.

أمراض العظام.

ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد.

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي.

الحفاظ على الوزن بطريقة صحية.

تجنب شرب الكحوليات.

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