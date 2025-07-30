انتبه.. وجود 7 أسباب شائعة تحدث للجسم عند الاستيقاظ

قد يكون الشعور بالألم عند الاستيقاظ مزعجًا، وفي معظم الحالات يكون سببه بسيطًا مثل وضعية نوم خاطئة أو إجهاد عضلي.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress، هناك أسباب شائعة للألم عند الاستيقاظ

1- وضعيات النوم الخاطئة

النوم بوضعية غير صحيحة يمكن أن يضغط على المفاصل والعضلات، مما يسبب ألمًا عند الاستيقاظ.

2- مراتب ووسائد غير مناسبة

الدعم غير الكافي من المرتبة أو الوسادة يمكن أن يؤدي إلى تصلب وألم في الرقبة والظهر.

3- إجهاد عضلي أو التواء

ممارسة نشاط بدني مكثف في اليوم السابق أو القيام بحركة مفاجئة يمكن أن يسبب ألمًا عضليًا يظهر عند الاستيقاظ.

4- التهاب المفاصل

خاصة هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يمكن أن يكون الألم والتيبس أسوأ في الصباح بعد فترة من عدم الحركة.

5- الفيبروميالجيا (الألم العضلي الليفي):

تتميز هذه الحالة بألم مزمن ومنتشر في جميع أنحاء الجسم، وغالبًا ما يكون أسوأ في الصباح.

6- الصداع التوتري أو النصفي

يمكن أن تظهر نوبات الصداع هذه في الصباح الباكر، مما يسبب ألمًا في الرأس.

7- تشنجات الساق الليلية

تسبب ألمًا حادًا في الساقين قد يستمر لفترة قصيرة بعد الاستيقاظ.

اقرأ أيضا:

بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري