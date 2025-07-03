تحذير من تغليف الأطعمة بأكياس البلاستيك.. أضرار كارثية

دقت دراسة علمية حديثة ناقوس الخطر بشأن المواد البلاستيكية المستخدمة في تغليف الأطعمة، بعدما كشفت أن فتح عبوات الطعام المغلفة بالبلاستيك أو تغليفها، قد يؤدي إلى أضرار كارثة نتيجة تسرب جسيمات بلاستيكية دقيقة ونانوية إلى الطعام، ما يشكل تهديدا خفيا على الصحة العامة.

وبحسب مجلة NPJ Science of Food، فإن البحث أشار إلى أن هذه الجسيمات قد تنتقل إلى الأطعمة والمشروبات حتى من الزجاجات والبرطمانات المغلقة بأغطية معدنية مبطنة بالبلاستيك، وذلك نتيجة احتكاك الأغطية أثناء الفتح والإغلاق المتكرر.

وقالت ليزا زيمرمان، الباحثة الرئيسة في الدراسة وممثلة "منتدى تغليف الطعام" السويسري، إن التجارب أظهرت تزايد عدد الجسيمات البلاستيكية مع كل مرة يُفتَح فيها الغطاء، ما يعني أن ملامسة الطعام لهذه العبوات تُعد مصدرًا مباشرًا للتلوث البلاستيكي.

الطعام ليس آمنا كليا

ورصد الباحثون جسيمات بلاستيكية في مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، منها العصائر، الأسماك المعلبة، الأرز، المياه المعدنية، أكياس الشاي، ملح الطعام، وحتى الوجبات الجاهزة.

وتبيّن أن جزيئات البلاستيك الدقيقة قد تدخل الجسم عبر الجهاز الهضمي، بينما يمكن للنانوية منها التسلل إلى مجرى الدم وتصل إلى الخلايا، حاملة معها مواد كيميائية ضارة.

تحقيق سابق أكثر صدمة

وفي تحقيق منفصل أُجري عام 2024، كشف منتدى تغليف الطعام عن تسرب أكثر من 3600 مادة كيميائية من عبوات التغليف إلى المواد الغذائية أثناء تصنيعها وتخزينها، ما يفاقم خطر التعرض المستمر لهذه الملوثات.

من ناحيته، أوضح الدكتور شهاب صلاج، أخصائي التغذية العلاجية، أنه من الضروري استخدام عبوات زجاجية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ لتخزين الأطعمة، وتجنب تسخين الطعام داخل عبوات بلاستيكية في الميكروويف، أو غسلها في غسالة الصحون،

ونصح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" بعدم استخدام البلاستيك مع السوائل الساخنة، خاصة حليب الرضع، أو المأكولات التي تباع "دليفري" في المطاعم وعادة ما تكون ساخنة.

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