ما أعراض سن اليأس عند النساء؟

كشفت دراسة أسترالية من جامعة موناش أن نحو 40% من النساء في بداية مرحلة انقطاع الطمث يعانين من أعراض حركية وعائية غير معالجة، أبرزها الهبات الساخنة وجفاف المهبل، والتي تظهر بمعدل أعلى بـ 5 و2.5 مرات على التوالي مقارنة بمرحلة ما قبل الانقطاع.

جفاف المهبل والعوامل النفسية

بحسب الدكتورة سوزان ديفيس، جفاف المهبل أبرز الأعراض الجنسية التي تميز ما بعد انقطاع الطمث، بينما تقل الفروق في أعراض أخرى مثل ضعف الذاكرة وتراجع الحالة المزاجية، لأنها تظهر في كلا المرحلتين، وفقا لـ"مجلة لانسيت".

تغيرات الدورة الشهرية مؤشر مبكر

أشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي يعانين من دورات منتظمة لكن بتغيرات في كمية النزيف أو متلازمة التعب المزمن، يعانين من أعراض مشابهة لمن دخلن بالفعل في مرحلة الانقطاع.

وتدعم نتائج الدراسة احتمالية أن النساء اللاتي أصبحت دوراتهن الشهرية أكثر أو أخف بكثير، واللاتي يعانين أيضا من متلازمة التعب المزمن، يجب اعتبارهن دخلن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

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