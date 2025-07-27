قد لا تشعر بها.. 5 مواد مسرطنة مختبئة في منزلك الآن

كتب: محمود عبده

قد تبدو رائحة الغسيل المنعشة ومظهر الملابس النظيفة مطمئنين، لكن الحقيقة الصادمة أن العديد من منظفات الغسيل تحتوي على مواد كيميائية قد تهدد صحتك وصحة عائلتك.

تشير أبحاث المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة إلى أن الأسرة الواحدة قد تتعرض يوميا لأكثر من 60 مادة سامة، كثير منها يختبئ في منتجات الغسيل الشائعة، وذلك وفقا لما نشره موقع Medical.

أخطر هذه المواد:

1- كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) ولوريث كبريتات الصوديوم (SLES): تسببان جفاف الجلد وتهيجه، وقد تكونان ملوثتين بمادة مسرطنة تعرف بـ1,4-ديوكسان.

2- العطور الاصطناعية: تختبئ تحت مسمى "عطر"، وتسبب اضطرابات هرمونية، ومشاكل تنفسية، وحساسية جلدية.

3- المواد الحافظة مثل MIT وCMIT وBenzisothiazolinone: ترتبط بردود فعل تحسسية شديدة، خاصة لدى الأطفال وذوي البشرة الحساسة.

4- الفورمالديهايد، ومبيض الكلور، وQuats: مواد حافظة ومعقمة تضر الجلد والجهاز التنفسي، وقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

5- NPEs وPEG والإيثانولامينات: مواد خافضة للتوتر السطحي، ترتبط باضطرابات هرمونية وتلوث بيئي خطير.

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