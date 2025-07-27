لا تتناول الباذنجان إذا وجدت به هذا اللون.. إليك ما يحدث للجسم

عادةً، يجب ألا تتناول الباذنجان إذا وجدت به بقعًا بنية أو سوداء واسعة، أو إذا كان لونه باهتًا أو مجعدًا، أو إذا كان نسيجه طريًا أو مخاطيًا (لزجًا)، أو إذا كانت له رائحة كريهة أو غريبة هذه كلها علامات على فساد الباذنجان.

إليك ما يحدث للجسم إذا تناولت باذنجانًا فاسدًا، وفقًا لما ورد عبر صحيفة هيلث لاين الطبية.

اضطرابات في الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول الباذنجان الفاسد إلى آلام في البطن، غثيان، قيء، وإسهال.

مذاق سيء

الباذنجان الفاسد سيكون له مذاق مرير أو سيء للغاية، مما يجعلك على الأرجح تبصقه قبل أن تتناول كمية كبيرة منه.

مخاطر صحية محتملة

في حالات نادرة، إذا كان الباذنجان شديد الفساد وبه عفن أو بكتيريا ضارة، فقد يؤدي ذلك إلى تسمم غذائي، على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا مع الباذنجان مقارنة ببعض الأطعمة الأخرى.

متى يكون اللون البني طبيعيًا؟

من المهم التمييز بين الباذنجان الفاسد و"الاسمرار الإنزيمي" (Enzymatic Browning). إذا قمت بقطع الباذنجان ولاحظت أنه بدأ يتحول إلى اللون البني بعد فترة قصيرة من تعرضه للهواء، فهذا أمر طبيعي تمامًا وآمن للأكل. يحدث هذا بسبب تفاعل الإنزيمات في الباذنجان مع الأكسجين، مثلما يحدث في التفاح أو الأفوكادو، يمكنك تقليل هذا الاسمرار بوضع شرائح الباذنجان في ماء مع قليل من عصير الليمون بعد التقطيع مباشرة.

علامات الباذنجان الجيد

اللون: لامع ونابض بالحياة (بنفسجي غامق أو أبيض حسب النوع).

الجلد: مشدود وناعم، بدون تجاعيد أو بقع بنية أو سوداء كبيرة.

الملمس: صلب ولكن يعطي قليلاً عند الضغط عليه ثم يعود لشكله الأصلي.

الساق والتاج: يجب أن يكونا خضرين وطازجين.

الرائحة: طازجة وترابية.

الداخل عند القطع: اللب يجب أن يكون أبيض أو كريمي فاتح، مع بذور صغيرة. إذا كانت هناك بقع بنية طفيفة حول البذور، فهذا غالبًا ما يكون مقبولًا إذا لم تكن هناك علامات أخرى للفساد.

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