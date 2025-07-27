تطهر في الصباح.. 5 إشارات تكشف أن قلبك في خطر - احذرها

تطهر في الصباح.. 5 إشارات تكشف أن قلبك في خطر - اح

كتب: محمود عبده

في وقت تتصدر فيه أمراض القلب قائمة الأسباب المؤدية للوفاة عالميا، يتعاظم الدور الحاسم للكشف المبكر عن أعراضها، خاصة تلك التي تظهر بصمت وتخفي وراءها خطرا مميتا. فرغم أن النوبات القلبية غالبا ما تصور على أنها أحداث مفاجئة، إلا أن أجسادنا تطلق صافرات إنذار مبكرة قد تنقذ حياتنا لو أصغينا لها في الوقت المناسب.

وفقا لما أورده موقع Times of India، فإن الساعات الأولى من الصباح تعد من أكثر الفترات التي تظهر فيها المؤشرات التحذيرية لمشكلات القلب، بفعل التغيرات الهرمونية والضغط الجسدي الناتج عن الاستيقاظ، وفيما يلي أبرز 5 علامات لا ينبغي تجاهلها:

1. ألم أو انزعاج في الصدر

يعد الشعور بألم أو ضغط في منطقة الصدر، خصوصا عند الاستيقاظ، من أكثر الأعراض شيوعا التي تدق ناقوس الخطر.

يظهر هذا الألم على هيئة ضيق أو ثقل في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، وقد يمتد إلى الذراع الأيسر، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر.

يشبهه بعض المرضى بـ "فيل جالس على الصدر"، وهو وصف دقيق لحدة الانزعاج. استمرار هذا الألم لأكثر من دقائق معدودة يستدعي تدخلا طبيا فوريا.

2. ضيق التنفس إذا شعرت بصعوبة في التنفس عند النهوض من النوم أو أثناء الراحة، فقد يكون ذلك مؤشرا على تراكم السوائل في الرئتين نتيجة ضعف ضخ القلب.

ضيق التنفس غير المبرر يعد من أبرز الإشارات التي تتطلب مراجعة الطبيب على الفور، خاصة إذا ترافق مع إرهاق أو خفقان.

3. خفقان القلب أو اضطراب ضرباته تسارع نبضات القلب أو عدم انتظامها، خصوصا في الصباح، يعرف طبيا باضطراب نظم القلب.

قد يكون هذا العرض مصحوبا بدوخة أو شعور بالإعياء أو حتى فقدان الوعي اللحظي. ويعتقد أن ارتفاع هرمون الكورتيزول صباحا يساهم في تحفيز هذه الحالة، ما يجعلها أكثر شيوعا في تلك الفترة.

4. تعب غير مفسر هل تستيقظ مرهقا رغم نومك لعدد ساعات كافية؟ هذا التعب المفاجئ وغير المبرر قد يكون إنذارا بأن عضلة القلب لا تقوم بضخ الدم الغني بالأكسجين بكفاءة.

ويعد هذا العرض أكثر شيوعا بين النساء، وغالبا ما يسبق ظهور الأعراض الأخرى. يجب عدم تجاهله، خاصة إذا صاحبه ضيق في التنفس أو انزعاج في الصدر.

5. الدوخة أو الدوار

الشعور بالدوار عند الوقوف أو الاستيقاظ قد يكون ناتجا عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.