التمثيل الغذائي يبدأ بالتباطؤ بعد سن الستين لهذا السبب

كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية كاميليا تابايفا أن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم لا تبدأ بالتباطؤ إلا بعد عمر الستين، وليس في منتصف العمر كما يعتقد البعض.

وأضافت: "يعتقد البعض أن عمليات التمثيل الغذائي (الأيض) في الجسم تبدأ بالتباطؤ بشكل ملحوظ في منتصف العمر. هذا المفهوم دفع الكثيرين إلى ربط زيادة الوزن أو صعوبة الحفاظ عليه في الأربعينيات والخمسينيات ببطء الأيض".

وتابعت: "مع تقدم العمر، يمر الجسم بسلسلة من التغيرات الفسيولوجية التي تؤثر بشكل مباشر على كيفية استهلاكه للطاقة، وبالتالي على عملية التمثيل الغذائي، حيث يتغير الكثير في الجسم مع تقدم العمر، فحجم الكتلة العضلية الهيكلية التي تستهلك السعرات الحرارية بنشاط حتى في حالة الراحة ينخفض مع تقدم السن، كما تنخفض مستويات الهرمونات مثل التستوستيرون والإستروجين وهرمون النمو وهرمونات الغدة الدرقية، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة، وفقا لموقع "mail".

علاوة على ذلك تتدهور مع التقدم بالعمر وظيفة الميتوكوندريا، وهي محطات الطاقة داخل خلايانا، وهذا يؤدي إلى تراجع كفاءة تحويل الطعام إلى طاقة، كما يتغير تكوين الجسم نفسه، فحتى لو حافظ الشخص على نفس الوزن تقريبا، تزداد نسبة الدهون بينما تقل نسبة العضلات، والأنسجة الدهنية أقل نشاطا من الناحية الأيضية مقارنة بالعضلات".

وأشارت الطبيبة إلى ضرورة أن يتنبه الإنسان إلى نظامه الغذائي مع التقدم بالعمر، وأن يحافظ على نمط حياة نشط كون الرياضة والنشاط البدني يساعدان على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويعززان الكتلة العضلية التي تعتبر من أكثر مصادر استهلاك الطاقة في الجسم.

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