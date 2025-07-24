تقي من الجلطات.. 3 أطعمة تحمي شرايينك إذا تناولتها باعتدال

تلعب التغذية الصحية دورا حاسما في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالجلطات الناتجة عن أنماط الحياة غير الصحية.

وبحسب خبراء التغذية، فإن التركيز على بعض الأطعمة الطبيعية قد يحدث فرقا كبيرا في دعم صحة الأوعية الدموية والحد من مخاطر التجلطات الدموية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن هناك 3 أنواع من الأطعمة تساهم بشكل فعال في تعزيز صحة الشرايين ومنع انسدادها، ولكن بشرط تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

وأوضح "صلاح" أن هذه الأطعمة تشمل:

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل والسردين، حيث تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تعمل على تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الأوعية الدموية، مما يقلل فرص الإصابة بتجلطات القلب والدماغ.

المكسرات النيئة

مثل الجوز واللوز، إذ تحتوي على دهون صحية ومضادات أكسدة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وتحافظ على تدفق الدم بشكل طبيعي.

الخضروات الورقية الخضراء

كالسبانخ والجرجير والبروكلي، لاحتوائها على نسب عالية من فيتامين K ومركبات النيترات الطبيعية، ما يدعم مرونة الشرايين ويمنع التكلس الذي قد يؤدي إلى التجلط.

ونصح الدكتور شهاب بضرورة دمج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متكامل، مع تجنب الإفراط في تناولها، مؤكدًا أن "الاعتدال هو المفتاح"، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

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