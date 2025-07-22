السبب الحقيقي للانتفاخ.. 5 عادات يومية تدمر عملية الهضم بصمت

كتبت- شيماء مرسي

الانتفاخ شعور مزعج يعاني منه الكثيرون، وينتج عن تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، وبينما توجد عوامل عديدة قد تؤدي إلى هذه الحالة، مثل سوء الهضم والنظام الغذائي والتوتر، هناك أيضا عادات يومية شائعة قد تسبب مشكلات في الهضم وتجعلك تشعر بالانتفاخ بشكل متكرر.

وقد يصاحب انتفاخ البطن تورم وألم شديد في هذه المنطقة وعادة ما يزول بعد فترة، ولكن بالنسبة للبعض قد تتكرر هذه المشكلة.

العادات اليومية التي يجب الانتباه لها، وفق ما كشف موقع "تايمز ناو نيوز".

شرب الماء البارد مع الطعام

تبطئ درجة الحرارة الباردة عملية الهضم وتسبب الشعور بعدم الراحة أو الانتفاخ.

كما أن الماء المثلج يبطئ النار الهضمية المعروفة باسم أجني، مما يضعف نشاط الإنزيم، مما يؤدي إلى الهضم غير المكتمل.

تناول الفاكهة بعد العشاء

تناول أي نوع فاكهة بعد العشاء قد يسبب الانتفاخ، ويرجع ذلك لأنها غنية بالألياف، مما يبطئ إفراغ المعدة، خاصة عند تناولها بعد وجبة غنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات.

وقد يؤدي ذلك إلى بقاء الفاكهة في المعدة لفترة أطول وتخمرها وتكوين الغازات، لذا يفضل تناولها في الصباح.

تأخير الذهاب للتبرز

تأخير عملية التبرز قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ، كما إن حبس البراز في القولون يطيل فترة بقائه، مما يتيح للبكتيريا وقتا أطول لتخميره.

وتنتج عملية التخمير هذه غازات، مما يسهم في الانتفاخ واضطرابات البطن.

بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب تراكم البراز تمدد الأمعاء، مما يفاقم الشعور بالامتلاء والانتفاخ ويسبب اضطراب في حركة الأمعاء وسوء الحالة المزاجية وتهيج البشرة.

النوم مباشرة بعد الأكل

قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ، ويحدث ذلك لأن الوضع المستقيم يساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي بينما يعيق الاستلقاء هذه العملية.

ويسبب هذا الانتفاخ زيادة في حموضة المعدة والغثيان والإغماء.

تناول الطعام أمام التلفزيون

إذا كنت تتناول طعامك أمام التلفزيون فمن المرجح أن تشعر بعدم الراحة والانتفاخ، وذلك لأن هذه الطريقة تجعلك تأكل بسرعة أكبر وتبتلع المزيد من الهواء، مما يسبب عسر الهضم والانتفاخ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الانشغال بالتلفزيون أثناء الأكل يصعب عليك التعرف على إشارات الشبع من جسمك، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وما يتبعه من انتفاخ.

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