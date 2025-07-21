أخطر مما نتخيل.. جمال شعبان يحذر من القيام بهذا الأمر (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" المذاع عبر فضائية "الشمس" من خطورة الإفراط في تناول المكملات الغذائية

وقال جمال: "المكملات الغذائية سلاح ذو حدين، لذا فإن تناولها دون استشارة الطبيب قد يسبب الكثير من المشكلات الصحية أخطر مما نتخيل".

وتابع العميد السابق لمعهد القلب القلب: "الإفراط في المكملات الغذائية وهي فكرة خاطئة تماما وقد تكون خطيرة، حيث أن تناول كميات تفوق حاجة الجسم من بعض الفيتامينات أو المعادن قد لا يكون مجرد إهدار للمال، بل قد يؤدي إلى تراكم هذه العناصر في الجسم، مما يشكل عبئا وضغطا كبيرا على الأعضاء الحيوية".

وأضاف شعبان: "أصبح نقص فيتامين د شائعا بسبب عدم التعرض للشمس وقلة تناول الألبان والبيض والسمك".

وأشار: "العشوائية في استخدام الأدوية والمكملات الغذائية تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة".

وأوضح: "من الأفضل الاهتمام بالتغذية المتوازنة للحصول على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وتجنب تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب".

اقرأ أيضا:

تُسبب تجمع الدم في عروقه.. كل ما تريد معرفته عن المشكلة الصحية لـ ترامب

اعرفها جيدا.. 6 علامات وأعراض شائعة لـ سرطان العين

حسام موافي يحذر من علامتين تكشفان ورم البنكرياس- احذرهما

الغيبوبة الطويلة.. طبيب يكشف 6 أعراض خطيرة تنذر بمصير "الأمير النائم"

تحذير من خطأ شائع قبل طهي الكبدة.. ينقل بكتيريا قاتلة