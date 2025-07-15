علامة في أطراف أصابعك تدل على مشكلة خطيرة في الرئة

كتبت- شيماء مرسي

توسع القصبات الهوائية هو حالة رئوية أقل شيوعا تلحق الضرر بالمجاري الهوائية، وغالبا ما يكون سببها غير واضح وغير قابلة للشفاء.

وتؤدي هذه الحالة إلى زيادة إفراز البلغم وما يترتب على ذلك من مشكلات متنوعة، وتظهر بأعراض غير مألوفة قد لا ترتبط بالرئتين بشكل مباشر.

ويمكن أن يكون تقرب أطراف الأصابع، أو ما يُعرف بـ"التعجر"، علامة مبكرة على توسع القصبات الهوائية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويحدث هذا عندما تتورّم أطراف الأصابع، مما يعطيها مظهرا أكثر استدارة أو تعجرا حول الأظافر.

ويحدث التقرب عادة بسبب انخفاض مزمن في مستويات الأكسجين في الدم، ناتج عن أمراض الرئة مثل توسّع القصبات الهوائية.

كما أن أمراض الرئة مثل توسع القصبات الهوائية تضع ضغط إضافي على عضلات المثانة والجزء السفلي والحوض.

ونتيجة لتوسع القصبات الهوائية، قد يعاني المصابون من سلس البول، حيث يمكن أن يحدث تسرب لا إرادي للبول أو البراز بكميات قليلة عند القيام بمجهود، مثل السعال أو الضحك.

وتشمل الأعراض الأخرى لتوسع القصبات الهوائية السعال المنتظم مع البلغم، والتهابات الصدر المتكررة، وضيق التنفس، والتعب، وألم أو ضيق في الصدر.

وبالرغم من أنه لا يمكن عادة علاج توسع القصبات الهوائية، إلا أن العلاج يركز على إدارة الأعراض ومنع الحالة من التدهور، وقد يشمل ذلك تناول المضادات الحيوية لمكافحة التهابات الصدر ونوبات التفاقم.

وفي حالات نادرة، قد تكون الجراحة ضرورية لإصلاح تلف الرئة أو إذا تسببت الحالة في تمزق أحد الأوعية الدموية في رئتيك، مما يؤدي إلى سعال الدم.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وبذل قصارى جهدك لتجنب العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

اقرأ أيضا:

بـ10 جنيهات.. حسام موافي يكشف عن تحليل بسيط قد ينقذ حياتك

علامات صامتة.. 7 أعراض تكشف سرطان المرارة مبكرا

جريئة وصادمة..15 صورة لـ أغرب إطلالات النجمات بأسبوع الموضة في باريس

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير المانجو.. مفاجأة

3 عادات تسبب تلف الكبد.. تجنبها على الفور