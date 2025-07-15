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ما السر وراء الشعور بالبرد في الطقس الحار؟

09:00 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

تعبيرية

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يعاني العديد من الأشخاص من الشعور الدائم بالبرد في الطقس الحار، ولكن هل تعلم ما السر وراء هذا الأمر؟

نقص الحديد "الأنيميا"

نقص الحديد السبب الأكثر شيوعًا للشعور بالبرودة المستمرة، يحدث هذا عندما ينخفض مستوى الهيموجلوبين في الدم، ما يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية.

هذا النقص في الأكسجين يؤثر على تغذية الأنسجة، ويدفع الجسم إلى تمديد الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم، ما يسبب الشعور بالقشعريرة، لهذا السبب، تشعر العديد من النساء بزيادة حساسية البرد أثناء الدورة الشهرية، وفقا لموقع "health".

قصور الغدة الدرقية

يؤدي انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية إلى تباطؤ عملية الأيض في الجسم، ما ينتج عنه انخفاض ملحوظ في درجة حرارة الجسم الأساسية.

إذا كنت تشعر بالبرد باستمرار، يُنصح بإجراء فحص لوظائف الغدة الدرقية للتأكد من عدم وجود أي خلل.

ارتفاع مستوى السكر في الدم

ترتفع مستويات السكر، تتأثر عملية تغذية الخلايا بالدم، ما يؤدي إلى نقص الطاقة، يدفع هذا النقص الجسم إلى ترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك الطاقة اللازمة للحفاظ على حرارة الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي السكري "تلف الأعصاب بسبب السكري" اضطرابات في وظائف الجسم التي تؤثر على تنظيم الحرارة.

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الشعور بالبرد الطقس الحار قصور الغدة الدرقية نقص الحديد
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