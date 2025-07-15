كيف يؤثر مرض السكري على العيون والرؤية؟

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "BMJ Open" عن مخاطر صحية كبيرة يسببها ارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصة على العينين.

حلل علماء من كلية لندن الجامعية بيانات طبية لأكثر من 5600 شخص تتجاوز أعمارهم 52 عامًا على مدار 14 عامًا.

أظهرت النتائج أن ارتفاع السكر يزيد خطر الإصابة بأمراض العيون بثلاثة أضعاف، وفقا لموقع "لينتا.رو" الروسي.

تأثير السكر على صحة العين

تلف الشبكية

الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الهيموجلوبين السكري (HbA1c أعلى من 6.5%) يواجهون خطرًا متزايدًا بنسبة 31% للإصابة بتلف شبكية العين، بينما ينخفض هذا الخطر إلى حوالي 9% لدى من يحافظون على مستويات سكر طبيعية.

الزرق (الجلوكوما) والتنكس البقعي

ارتبط ارتفاع السكر أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالزرق (الجلوكوما) والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

السكري غير المشخص

الأشخاص المصابون بداء السكري غير المشخص كانوا أكثر عرضة بنسبة 38% للإصابة بالتنكس البقعي مقارنة بمن تم تشخيصهم وسيطروا على المرض.

أهمية الكشف المبكر

شدد مؤلفو الدراسة على أهمية الكشف المبكر عن مرض السكري والتحكم الفعال في مستويات السكر بالدم، كما أكدوا على ضرورة إجراء فحوصات العين المنتظمة لكبار السن، حيث تسهم هذه الإجراءات بشكل كبير في الحد من حالات فقدان البصر المرتبطة بأمراض العيون.

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