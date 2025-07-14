عانت من هذه العلامة.. فتاة تكتشف إصابتها بسرطان قاتل

كتبت- شيماء مرسي

تعرضت شابة تبلغ من العمر 22 عاما لوعكة صحية حادة أثناء قضائها عطلة في تركيا، حيث شخص الأطباء حالتها على أنها ضربة شمس شديدة.

ومع ذلك بعد أيام، شخصت "مولي مورجون" بورم دماغي" بعد معاناتها من الصداع النصفي، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وكشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي عن ورم دماغي يبلغ طوله 4 سم، يعرف باسم الورم الدبقي في الجانب الأيسر من دماغها، لذا خضعت لعملية جراحية وتتعافى الآن.

وأوضح لها الأطباء أن الورم الدبقي هو نوع من الأورام ينشأ في الخلايا الدبقية في الدماغ أو النخاع الشوكي وهي ضرورية لدعم وحماية الخلايا العصبية.

ويمكن أن تكون الأورام الدبقية حميدة أو خبيثة، وهي النوع الأكثر شيوعا من أورام الدماغ الأولية

ما هو الورم الدبقي في المخ؟

هو ورم يتشكل عندما تنمو الخلايا الدبقية بشكل خارج عن السيطرة، وعادة تدعم هذه الخلايا الأعصاب وتساعد الجهاز العصبي المركزي على العمل.

وقد ينمو الورم الدبقي في الدماغ، ولكنه قد يتشكل أيضا في النخاع الشوكي.

والأورام الدبقية هي أورام دماغية أولية، ما يعني أنها تنشأ مباشرة في أنسجة الدماغ.

وبالرغم من أنها غالبا ما تكون خبيثة، إلا أن بعضها قد ينمو ببطء شديد، وهذه الأورام نادرا ما تنتشر خارج الدماغ أو العمود الفقري، لكنها تظل مهددة للحياة لأن من الصعب علاجها بالجراحة وتنمو في مناطق أخرى من الدماغ.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالورم الدبقي ؟

العمر

الأورام الدبقية أكثر شيوعا لدى كبار السن (أكثر من 65 عاما) والأطفال (أقل من 12 عاما).

لون البشرة

قد يكون الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة للإصابة بأورام الدماغ مقارنة بالآخرين.

التاريخ العائلي

قد تؤدي بعض الاضطرابات الجينية الموروثة إلى زيادة خطر الإصابة بأورام الدماغ.

الجنس

تعتبر الأورام الدبقية أكثر شيوعا عند الرجال مقارنة بالنساء.

التعرض للإشعاع

قد يؤدي التعرض المتكرر لفترات طويلة للإشعاع أو بعض المواد الكيميائية إلى زيادة مخاطر الإصابة.

علامات الأورام الدبقية

مشكلات في التحدث والتواصل.

تغييرات في الرؤية.

صعوبة التفكير أو التعلم أو التذكر.

صعوبة في المشي.

الدوخة.

الصداع.

ضعف أو خدر في جانب واحد من الجسم.

الغثيان أو القيء.

تغيرات سلوكية.

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