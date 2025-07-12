العدو الأول للكلى.. نوع طعام شهير يدمر جسمك في لحظة- احذره

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك أنواع أطعمة تُعد "العدو الأول" للكلى، وعليك معرفتها والانتباه، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرزهم وفق لما جاء في موقع "onlymyhealth ".

المشروبات الغازية الداكنة

تحتوي الصودا الداكنة سواء كانت عادية أو دايت على مستويات مرتفعة من الفسفور الصناعي والسكر أو المحليات الصناعية.

يؤدي تراكم الفسفور إلى إجهاد الكلى، وقد يرفع من خطر الإصابة بحصى الكلى وأمراض مزمنة في الكلى.

اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء

تتم تغذية اللحوم المصنعة مثل السجق، البسطرمة، اللانشون، واللحوم الحمراء على الأملاح والمحسنات التي تضغط على الكلى.

هذه الأطعمة تُساهم في ارتفاع ضغط الدم وتكوين الفضلات السامة مثل اليوريا والفسفور التي تزيد العبء على الكلى.

الأطعمة المجمدة والمصنعة

تحوي الأطعمة المجمدة والمصنّعة بشكل كبير مثل الوجبات السريعة والفطائر المجمدة على نسبة صوديوم عالية، دهون مشبعة، ومواد حافظة تزيد الضغط على الكلى وتؤثر على ضغط الدم وتنظيم السوائل.

الزبدة والمايونيز

تتميّز هذه المواد الدسمة بوفرة الدهون المشبعة والصوديوم، ما يرفع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ويزيد من تصلّب الشرايين، الأمر الذي يضع عبئًا إضافيًا على الكلى.

الأطعمة الغنية بالصوديوم (كالوجبات السريعة والمخللات)

الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في تراجع وظائف الكلى وإلحاق الضرر بها.

الكربوهيدرات البسيطة والبطاطس المصنعة

البطاطس المقلية ورقائقها تُعدّ مصدرًا للدهون والصوديوم، وقد ترفع مستوى البوتاسيوم المفاجئ في الدم، وهو ما يضر مرضى الكلى.

كما أن الأرز قد يحتوي على نسبة من الزرنيخ الذي يؤثر سلبًا على الكلى عند الاستهلاك المفرط.

الحذر والبدائل لحماية الكلى:

تجنب المشروبات الغازية الداكنة، اللحوم المصنعة، الأطعمة المجمدة، الزبدة والمايونيز، وتقليل الصوديوم.

بدائل صحية: الماء أو الشاي الأعشاب، البروتين النباتي والبقول، الدهون الصحية كزيت الزيتون، والأطعمة الطازجة المنزلية عالية الألياف.

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