تظهر في الليل.. علامات تكشف الإصابة بالسرطان

كتبت- رودينا ضوه:

قد تمر بعض الأعراض الصحية دون أن نوليها الاهتمام الكافي، خاصة تلك التي تظهر خلال الليل عندما يكون الجسم في حالة راحة، لكن بعض هذه الأعراض قد تكون رسائل صامتة يرسلها الجسم لتنبيهنا إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، مثل السرطان، الذي قد تظهر أعراضه بشكل أوضح أثناء الليل.

التعرق الليلي

من الطبيعي أن تشعر ببعض التعرق ليلاً نتيجةً لعوامل طبيعية، مثل درجة حرارة الغرفة، أو الطقس، أو مشاركة السرير مع شخص آخر، ومع ذلك، ينصح باستشارة طبيب عند الشعور بتعرق ليلي شديد أو حمى غير مبررة، مشيرة إلى أن حالات مثل سرطان الغدد الليمفاوية قد تسبب التعرق المفرط، وفقًا لموقع surrey live.

من المرجح أن تتسبب أنواع معينة من السرطان في التعرق الليلي أكثر من غيرها، بما في ذلك:

الأورام الكارسينويدية

سرطان الدم

الورم المتوسطة

سرطان العظام

سرطان البروستاتا

سرطان الكلى

أورام الخلايا الجرثومية

سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقدم

الأرق

الأرق مشكلة شائعة لدى الكثيرين، يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا من اضطرابات النوم في مرحلة ما.

يمكن أن تنجم هذه الاضطرابات عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التوتر والقلق والحالات الطبية أو الإصابات، ولكن، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، قد يكون الأرق أيضًا عرضًا محتملًا للسرطان.

قد يكون هذا بسبب الألم، أو الاعتلال المرتبط بالمرض، أو نتيجةً للآثار الجانبية للعلاج، أو حتى القلق أو الهم أو الاكتئاب المصاحب لتشخيص السرطان

قد تعاني أيضًا من ضعف التركيز والانفعال، وقد تشعر بعدم القدرة على التأقلم، ومن الأعراض العامة الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان:

تعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

الألم أو الآلام المستمرة

فقدان الوزن المفاجئ

أي كتل أو تورم غير عادي.

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