8 نصائح لتناول لحوم الأضحية دون الإضرار بالقلب والكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

في عيد الأضحى، يزداد الإقبال على تناول اللحوم الحمراء، ما قد يشكل تحديًا لصحة القلب ومستويات الكوليسترول في الدم، ولذلك من المهم اتباع بعض الإرشادات الغذائية والصحية لتقليل المخاطر المرتبطة بالإفراط في تناول اللحوم خلال أيام العيد.

فيما يلي أبرز النصائح، بحسب موقعي "ويب ميد" و"مايو كلينك":

1- اختيار اللحوم قليلة الدسم

ينصح باختيار قطع اللحم الخالية من الدهون، مثل "الفيليه"، و"الخاصرة"، و"الضلوع" وتجنّب القطع الغنية بالدهون مثل "الريش" و"الكتف".

كما يفضل التقليل من اللحوم المُعالجة مثل النقانق والبسطرمة، لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- التحكم في حجم الوجبات

الاعتدال في الكمية ضروري، إذ يُوصى بتناول ما بين 85 إلى 115 جرامًا من اللحم المطبوخ (حوالي 3-4 أونصات) في الوجبة الواحدة، ويمكن استخدام حجم راحة اليد كمرجع لتقدير الكمية المناسبة.

3- اختيار طرق الطهي الصحية

يفضل طهي اللحوم باستخدام الشوي أو السلق أو الخبز بدلًا من القلي، لتقليل الدهون المشبعة، كما يجب تجنّب إضافة الزيوت أو الدهون أثناء الطهي كلما أمكن.

4- الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف

إدخال الحبوب الكاملة، الخضروات، الفواكه، والبقوليات إلى وجبات العيد يساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) ودعم صحة القلب، وجود هذه الأطعمة بجانب اللحوم يُحدث توازنًا غذائيًا مفيدًا.

5- شرب كميات كافية من الماء

الحفاظ على الترطيب ضروري لدعم الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات الكوليسترول، وينصح بشرب الماء بانتظام طوال اليوم، خاصة بعد تناول وجبات دسمة.

6- ممارسة النشاط البدني

يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا، على تحسين صحة القلب ومستويات الكوليسترول.

7- استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية أو المكملات

إذا كنت تتناول أدوية أو مكملات لخفض الكوليسترول، من الأفضل مراجعة الطبيب قبل الاستمرار بها خلال العيد، لتجنب أي تداخل محتمل مع النظام الغذائي.

8- تجنب اللحوم في أوقات متأخرة من الليل

تناول كميات كبيرة من اللحوم ليلًا قد يؤدي إلى عسر الهضم ورفع مستويات الكوليسترول بسبب قلة نشاط الجهاز الهضمي في هذا التوقيت.

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