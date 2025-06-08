حسام موافي يحذر: هذا الشيء عدو قلبك الأول (فيديو)

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الحمى الروماتيزمية، مشيرا إلى تأثيرها السلبي على صحة القلب، والذي يصل لإجراء عمليات قلب مفتوح.

طبيعة المرض وأعراضه

أوضح الدكتور موافي، خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق"، المُذاع على قناة "النهار" أن الحمى الروماتيزمية مرض غير معروف للكثيرين.

وأشار إلى أن ألم المفاصل والسخونية من أبرز أعراض الإصابة به.

أضاف أن الحمى الروماتيزمية تنشأ عن ميكروب يصيب الحلق أولا، ثم ينتقل إلى الدم ليؤثر على القلب، مضيفا إلى أن هذه الحمى ليست بكتيريا ولا سموم بالدم، وإنما هي تغيير في تركيبة الدم.

تأثير الحمى الروماتيزمية على المفاصل

تؤثر الحمى الروماتيزمية على المفاصل ، مسببة ألما واحمرارا، ومع ذلك، هذا الالتهاب يزول تماماً في غضون 21 يوما، دون أن يترك أي ضرر دائم على المفاصل.

الحمى الروماتيزمية والقلب

رغم أن الالتهاب الأولي قد يهدأ، إلا أن الحمى الروماتيزمية تترك ضررا دائما على صمامات القلب.

ولذلك، يشدد "موافي" على أهمية المتابعة الدورية للمصابين بالحمى الروماتيزمية الذين تأثر قلبهم، وذلك لمراقبة أي تلف محتمل في الصمامات.

وأشار إلى أن الحمى الروماتيزمية لا تؤثر دائما على القلب، وأن الطبيب هو من يحدد مشكلات القلب في حال ظهور أعراض مثل ضيق التنفس، التهاب المفاصل، التهاب القلب، أو ألم في الصدر.

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