حسام موافي يحذر من 4 أشياء كارثية.. تهدد حياتك وقلبك

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من وجود أعداء يتربصون بالشريان التاجي، مهددين صحة القلب وحياة الكثيرين.

من هم أعداء الشريان التاجي؟

التدخين:

التدخين من أخطر أعداء الشريان التاجي على الإطلاق، فهو يُلحق أضرارا جسيمة بجدران الأوعية الدموية ويسهم في تصلب الشرايين.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

ارتفاع السكر عدوا شديدا للشريان التاجي، حيث يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة والكبيرة مع مرور الوقت.

الضغط المرتفع

يُشكل ارتفاع ضغط الدم عبئا زائدا على الشرايين.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

يسهم أيضا في تراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

رغم أن الشريان التاجي يمكن أن يُصيب أي شخص، إلا أن هناك فئات أكثر عرضة للخطر، منها:

التاريخ العائلي لأمراض القلب التاجية يزيد من احتمالية الإصابة.

إجراء عملية قلب مفتوح أو تركيب دعامات سابقة، ما يجعل المريض أكثر عرضة لتكرار المشكلة.

طرق الوقاية:

خفض مستويات الضغط والكوليسترول.

تنظيم نسبة السكر في الدم.

الإقلاع عن التدخين.

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، لمنع تجلط الدم في الشرايين التاجية.

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