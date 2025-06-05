على قد الإيد.. مشروب تأثيره مدهش على صحة القلب والكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله

يبحث الكثيرون عن بدائل طبيعية واقتصادية لتحسين صحتهم، ويُعتبر مشروب القرنفل خيارًا مثاليًا، إذ يُعرف بخصائصه الصحية المتعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب ومستويات الكوليسترول.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم فوائد مشروب القرنفل على صحة الجسم، خصوصًا صحة القلب والكوليسترول، وذلك وفقًا لما جاء في موقعي “WebMD” و”Health Benefits Times” والموقع الطبي “الطبي”.

فوائد مشروب القرنفل لصحة القلب والكوليسترول:

1. تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL):

مستخلصات القرنفل الغنية بالبوليفينولات والإيجينول يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما تعزز من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

يُعزى هذا التأثير إلى الخصائص المضادة للأكسدة لمركبات القرنفل، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين استقلاب الدهون.

2. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

يساهم مشروب القرنفل في تعزيز صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وهو ما يُعد من العوامل المهمة للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تقليل الالتهابات، وهي أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

3. مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات:

يحتوي القرنفل على مركبات مضادة للأكسدة، من بينها الإيجينول، تساعد الجسم في مكافحة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

طريقة تحضير مشروب القرنفل:

المكونات:

• عدد قليل من حبات القرنفل

• كوب من الماء المغلي

طريقة التحضير:

1. ضع حبات القرنفل في كوب.

2. أضف الماء المغلي فوقها.

3. غطِّ الكوب واتركه لمدة 5-10 دقائق.

4. صفِّ المشروب وتناوله دافئًا.

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