5 مشروبات تساعد في علاج انسداد شرايين القلب

هناك مشروبات معينة يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل عوامل الخطر المؤدية إلى تصلب الشرايين، مثل ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات.

إليك 5 مشروبات تُعرف بفوائدها المحتملة لصحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لـ healthline.

1- الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الكاتيكين (خاصة EGCG)، والتي تساعد على تقليل الالتهاب، وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية (Endothelium)، وتخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي. كما قد يساعد في خفض ضغط الدم.

من خلال تقليل تراكم الكوليسترول المؤكسد على جدران الشرايين ومنع تكون اللويحات.

2- عصير الرمان

يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة (البوليفينول) التي تفوق الموجودة في الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر. هذه المضادات قوية في محاربة الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

أظهرت بعض الدراسات أن عصير الرمان قد يساعد في إبطاء تقدم تصلب الشرايين، ويقلل من أكسدة الكوليسترول الضار، وقد يخفض ضغط الدم.

3- الكركم مع الماء الدافئ/الحليب الذهبي

الكركمين، المركب النشط في الكركم، له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. الالتهاب المزمن يلعب دورًا رئيسيًا في تطور تصلب الشرايين.

يمكن أن يساعد في حماية بطانة الأوعية الدموية، ويقلل من مستويات الكوليسترول، ويمنع تجلط الدم، مما يقلل من خطر تراكم اللويحات. يمكن خلطه مع الماء الدافئ أو الحليب (يفضل قليل الدسم) مع قليل من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين.

4- عصير التوت (خاصة التوت الأزرق، الفراولة، التوت البري)

هذه الفاكهة غنية بالأنثوسيانين والفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة قوية.

تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم. يمكن أن تساهم في منع تكوين اللويحات وتصلب الشرايين. يُفضل تناول العصير الطبيعي غير المحلى.

5- الماء

على الرغم من بساطته، فإن الماء هو المشروب الأكثر أهمية لصحة القلب والأوعية الدموية. الجفاف يمكن أن يزيد من لزوجة الدم، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم ويزيد من خطر الجلطات.

الحفاظ على رطوبة الجسم الكافية يدعم الدورة الدموية السلسة، ويساعد على نقل العناصر الغذائية والأكسجين بفعالية، ويقلل من الضغط على القلب.

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