انتبه.. 7 علامات أولية تكشف بدأ إصابتك بسرطان المريء

كتبت- أسماء مرسي:

لا تظهر أعراض سرطان المريء في مراحله المبكرة، ويتم تشخيصه أحيانًا بالصدفة أثناء فحوصات لأسباب أخرى، مع تقدم السرطان، تظهر أعراض جديدة أو تتفاقم الأعراض الموجودة.

فيما يلي، إليكم 7 علامات أولية تكشف بدأ إصابتك بهذا النوع من السرطان، وفقا لموقع "medicinenet".

الأعراض الأولية لسرطان المريء

عسر الهضم أو حرقة المعدة.

صعوبة البلع.

ألم الصدر.

السعال المستمر.

بحة الصوت.

فقدان الوزن غير المبرر.

نزيف في المريء.

عندما يغزو السرطان الأنسجة أو الأعضاء المجاورة، يمكن أن يؤدي إلى:

ضغط الأعصاب.

آلام في الظهر تمتد إلى الذراعين والصدر.

شلل الحجاب الحاجز، ما يسبب صعوبة في التنفس.

فواق مستمر.

انتشار السرطان إلى مناطق أخرى

الرئتين: ضيق في التنفس.

الكبد: حمى، تورم البطن.

العظام: ألم في العظام.

الدماغ: صداع، ارتباك، نوبات صرع.

الأمعاء: قيء، دم في البراز، فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

الكلى: غالبا لا يسبب انتشار السرطان إلى الكلى أي أعراض.

الأعراض في المراحل المتأخرة

في المراحل المتقدمة جدًا، يتسبب سرطان المريء في انسداد كامل للمريء، ما يؤدي إلى عدم القدرة على البلع وتراكم الإفرازات في الفم.

الأسباب الرئيسية وعوامل الخطر لسرطان المريء

تدخين السجائر.

الإفراط في شرب الكحوليات.

الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي.

مريء باريت.

تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة.

شرب السوائل الساخنة جدًا بشكل متكرر.

عوامل الخطر الإضافية:

السمنة.

العمر بين 45-70 سنة.

الذكور أكثر عرضة للإصابة.

الخمول البدني.

سوء نظافة الفم.

تاريخ سابق لأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الرئة، الفم، أو الحلق.

جراحة سابقة في المعدة (استئصال المعدة).

حالات نادرة:

مرض التيلوز، هو اضطراب وراثي يسبب نموًا إضافيًا في المريء.

متلازمة بلامر-فينسون، حالة تتطور فيها شبكات في الأجزاء العلوية من المريء.

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