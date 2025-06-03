6 فوائد صحية مذهلة لتناول الفراولة

الفراولة من الفواكه الصيفية الغنية بالعديد من المركبات المفيدة التي تدعم صحة الجسم، ولكن، هل تساءلت ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟

مضادات الأكسدة القوية

الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة على المدى الطويل، وفقا لموقع "health".

دعم المناعة

يُعزز فيتامين ج الموجود في الفراولة تكاثر الخلايا التائية والبائية، وهي خلايا دم بيضاء أساسية لمكافحة الفيروسات والبكتيريا وحتى الخلايا السرطانية.

صحة القلب

تسهم مضادات الأكسدة الموجودة فيها، وخاصة الأنثوسيانين، في دعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

الوقاية من السرطان

يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الفراولة على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، عن طريق تقليل الالتهابات المرتبطة بالسرطان وتثبيط انتشار الخلايا السرطانية.

مصدر لحمض الفوليك

الفراولة مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك (فيتامين ب9)، الضروري لتخليق الحمض النووي (DNA) وتفكيك الأحماض الأمينية، وهما عمليتان حيويتان في الجسم.

سكر منخفض

تتميز الفراولة بمحتواها المنخفض من سكر الفركتوز الطبيعي مقارنةً بالعديد من الفواكه الأخرى، هذا يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يسعون لتقليل تناول السكر بسبب حالات صحية مثل مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2.

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