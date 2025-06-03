5 أطعمة سحرية تحميك من ارتفاع الكوليسترول الضار

يُشكل ارتفاع الكوليسترول الضار خطرًا كبيرًا على صحة القلب، فهو يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، ما يُعيق تدفق الدم ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك بعض الأطعمة الطبيعية أن تؤدي دورا فعالا في خفض هذا الكوليسترول وحماية الشرايين، وفقا لموقع " Times of India".

اللوز

غني بالدهون الصحية، الألياف، ومضادات الأكسدة التي تُخفض الكوليسترول الكلي والضار، كما يمنع أكسدة كوليسترول LDL بفضل فيتامين E.

الشوفان

يحتوي على ألياف "بيتا غلوكان" القابلة للذوبان، والتي تُشكل مادة هلامية ترتبط بالكوليسترول وتُخرجه من الجسم، ما يُقلل LDL دون التأثير على الكوليسترول الجيد (HDL).

البقوليات

مصدرًا ممتازًا للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل ملحوظ.

الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، ويُسهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب بشكل عام.

التوت

غني بالألياف ومضادات الأكسدة والبوليفينولات، وخاصة الأنثوسيانين الذي يمنع أكسدة الكوليسترول الضار ويُقلل الالتهاب في الأوعية الدموية.

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