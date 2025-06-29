عدو القلب من الدرجة الأولى.. احذر هذه الأطعمة تسد شرايينك

عدو القلب من الدرجة الأولى.. احذر هذه الأطعمة تسد

كتبت- نرمين ضيف الله:

لا يخفى أن تناول بعض الأطعمة بشكل مستمر يُعتبر "عدو القلب"، إذ تسهم في تكوين ترسبات على جدران الشرايين وتقلل من كفاءتها.

هنا نسلط الضوء على أبرز هذه الأطعمة وطرق تجنبهما للحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وفق موقع "healthline"، "livestrong".

اللحوم المصنعة

هذه الأصناف غنية بالدهون المُشبعة والملح والمواد الحافظة، وهي من أبرز المسببات لالتهاب الشرايين وتكوّن الترسبات الدهنية على جدرانها

الأطعمة المقلية والدهون المتحولة

الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدونتس والدجاج المقلي، تحتوي على دهون متحولة وزيوت مؤكسدة ترفع الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الجيد (HDL)، مما يسهم في تصلّب الشرايين .

السكريات والمشروبات المحلاة

الإسراف في تناول السكريات والمشروبات المحلاة يؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية، والالتهابات المزمنة، وزيادة ضغط الدم، وهو ما يضر بالشرايين ويعجل بتراكم الترسبات .

الأطعمة عالية الصوديوم (الملح)

الوجبات السريعة، المعلبات، والمشروبات المحفوظة تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مما يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر حصول ضيق في الشرايين.

الألبان كاملة الدسم والدهون الحيوانية

الألبان كاملة الدسم والزبدة واللحوم الدهنية تحتوي على دهون مشبعة ترفع مستويات الكوليسترول، وتساهم مع الوقت في تكون طبقات دهنية على الشرايين .

الزيوت المهدرجة والمارجرين

استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا مثل بعض المارجرين يؤدي إلى استهلاك دهون متحولة، تؤثر سلبًا على البروتين الدهني الجيد، وتنشط التهاب الشرايين

الكربوهيدرات المكررة

السكريات المكررة والطحين الأبيض تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر والأنسولين، مما يسهم في الالتهابات والسمنة، وهما عوامل معروفة بتلف الشرايين.

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