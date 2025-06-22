علامة في شمع الأذن تدل على الإصابة بمرض باركنسون

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تشجيانج الصينية عن اكتشاف علمي واعد قد يغير طريقة الكشف المبكر عن الأمراض. تشير النتائج إلى أن شمع الأذن يحتوي على مركبات كيميائية مميزة يمكنها أن تعكس الإصابة بالمرض حتى قبل ظهور العلامات الواضحة.

وأجرى باحثون دراسة معمقة حللت عينات شمع الأذن لـ100 شخص مصاب بمرض باركنسون، ومقارنتها بـ79 عينة من أفراد أصحاء. كشفت النتائج عن اختلاف واضح في التركيبة الكيميائية لشمع الأذن بين المجموعتين، خاصة في المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة من المادة الشمعية، وفقا لصحيفة "independent".

وتكمن أهمية شمع الأذن في ارتباطه بمادة الزهم الدهنية، التي تتأثر كيميائيا بعوامل مثل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. هذان العاملان هما من السمات البارزة لمرض باركنسون.

ويعد مرض باركنسون أحد أكثر الاضطرابات العصبية انتشارًا حول العالم، حيث يؤثر بشكل تدريجي على حركة الجسم، مسببا مجموعة من الأعراض المميزة. في مراحله الأولى، غالبًا ما يلاحظ المصابون أعراضًا مثل الرجفان، والتيبس، والبطء في الحركة.

الإيثيل بنزين و4-إيثيل تولوين: مواد كيميائية ترتبط بالالتهاب الدماغي، وتُستخدم في الصناعات البترولية والبلاستيكية.

بنتانال: ناتج عن تحلل الدهون، وارتفاع مستواه يشير إلى تلف الخلايا العصبية وتراكم بروتينات سامة.

2-بنتاديسيل-1,3-ديوكسولان: مركب يرتبط بخلل في استقلاب الدهون وتغيرات ميكروبيوم الجلد.

اعتمد الفريق البحثي على خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحليل المركبات الكيميائية في العينات، ونجحت الأداة في التمييز بين المصابين وغير المصابين بدقة وصلت إلى 94%، ما يفتح الباب أمام تطوير اختبار بسيط وغير مكلف للكشف المبكر عن المرض.

أشارت الدراسة أيضاً إلى الدور المتزايد الذي يلعبه ميكروبيوم الأمعاء في الصحة العصبية، حيث يؤدي اختلال التوازن البكتيري إلى إنتاج مركبات سامة قد تصل إلى الدماغ وتساهم في تفاقم المرض. بعض مركبات VOCs التي تم رصدها في شمع الأذن، تُنتج نتيجة هذا الخلل الميكروبي.

تُسلّط نتائج الدراسة الضوء على الجانب البيئي من المرض، إذ تُظهر بيانات المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أن مرض باركنسون يُعد أسرع اضطرابات الدماغ نمواً، ويرتبط بالتعرض المزمن لمبيدات الآفات، والهواء الملوث، والمواد الكيميائية الصناعية.

وقد تضاعفت حالات الوفاة المرتبطة بالمرض في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، من 14.500 حالة في عام 1999 إلى أكثر من 35.000 حالة في عام 2019.

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