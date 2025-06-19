مشروب ليلي يحارب السرطان ويحمي الكبد.. تناوله قبل النوم

كتبت- أسماء مرسي:

عصير البنجر (الشمندر) هو مشروب ليلي قوي وفعال، يقدم دعما صحيا للجسم، لكن، هل تعلم كيف يؤثر على صحة الكبد ومكافحة السرطان؟

عصير البنجر وصحة الكبد

يشتهرعصير البنجربخصائصه الداعمة للكبد، فهو يحتوي على البيتايين، وهو مركب أساسي يساعد الكبد على معالجة الدهون وتطهير الجسم من السموم، لذا تناوله ليلا قبل النوم يساعد هذا العضو الحيوي على عملية تطهيره بشكل طبيعي، ما يعزز الصحة العامة ويسهم في أداءه لوظائفه الحيوية بكفاءة.

عصير البنجر ومكافحة السرطان

الشمندر قليل السعرات الحرارية وغنيا بالعناصر الغذائية، كما إنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الحيوي الذي يساعد على إنتاج وإصلاح الحمض النووي (DNA)، وهذا بدروه يكافح ويمنع السرطان، وفقا لموقعي "thehealth"، و"Times of India".

فوائد إضافية لعصير البنجر الليلي:

يحسن النوم

يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ما يؤدي إلى نوم أكثر راحة وتجديد للجسم.

يدعم صحة القلب ويخفض الكوليسترول

النترات الموجودة في البنجر تتحول إلى أكسيد النيتريك، ما يريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، ويُحسن صحة القلب بشكل عام.

يساعد على الهضم

غني بالألياف الغذائية التي تعزز حركة الأمعاء الصحية وتمنع الإمساك.

غني بمضادات الأكسدة

يحارب الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة التي تسبب الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة، ما يحافظ على صحة الخلايا.

يوازن مستويات السكر في الدم

الألياف الموجودة به تبطئ امتصاص السكر، ما يمنع التقلبات الحادة في مستوياته، وهو مفيد لمرضى السكري أو حساسية الأنسولين.

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