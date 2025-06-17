لهذه الأسباب.. احذر تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبيب

كتبت- نرمين ضيف الله

يلجأ كثير من الناس إلى تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبية، مدفوعين بإعلانات مغرية أو نصائح غير متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فهل هذه الممارسات آمنة؟ وهل يحتاج الجسم فعلًا إلى تلك الجرعات الإضافية من الفيتامينات والمعادن؟

وفقًا لموقع “Mayo Clinic” الطبي، فإن المكملات الغذائية يمكن أن تسبب أضرارًا صحية حقيقية إذا تم تناولها دون داعٍ طبي أو بجرعات غير مدروسة.

فعلى سبيل المثال، الإفراط في تناول فيتامين A يؤدي إلى مشاكل في الكبد، بينما تناول جرعات زائدة من الحديد قد يسبب تسممًا، خاصة لدى الأطفال.

التداخلات الدوائية

واحدة من أخطر مشكلات المكملات هي تفاعلها مع الأدوية، فمكملات مثل فيتامين E أو زيت السمك تزيد من خطر النزيف لدى من يتناولون أدوية مميعة للدم.

كما يمكن لبعض الأعشاب أن تُضعف مفعول أدوية القلب أو مضادات الاكتئاب.

هل يحتاج الجميع إلى مكملات؟

يؤكد “المعهد الوطني للصحة” في الولايات المتحدة (NIH) أن معظم الأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا لا يحتاجون إلى مكملات غذائية.

الفيتامينات والمعادن الأساسية يمكن الحصول عليها بسهولة من الطعام اليومي، ما لم تكن هناك حالة طبية محددة تتطلب تعويضًا غذائيًا تحت إشراف طبي.

وتعليقًا على ذلك، تواصل موقع “مصراوي” مع الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة، ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي.

وأكد دكتور محمد صلاح على ضرورة إجراء تحاليل طبية قبل التفكير في شراء أي مكملات غذائية، لأنها قد تسبب مشكلات صحية خطيرة تضر القلب والكبد.

وأشار إلى أن التحاليل الطبية ضرورية لمعرفة العناصر الغذائية التي يعاني الجسم من نقص فيها، ومن خلالها يتم تحديد الجرعة المناسبة.

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب المختص بالحالة قبل تناول أي مكملات غذائية.

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