احذر.. 5 علامات تكشف ضعف عضلة القلب

كتب – سيد متولي

ضعف عضلة القلب مشكلة صحية خطيرة تكشف عدم قدرة هذا العضو المهم على ضخ الدم بشكل كاف لتلبية احتياجات الجسم، وقد يحدث بشكل مفاجئ نتيجة لنوبات قلبية حادة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مشكلات في صمامات القلب.

وبحسب موقع هيلث، تبدأ أعراض ضعف عضلة القلب خفيفة في البداية أو يمكن الخلط بينها ومشكلات صحية أخرى، ما قد يسبب مضاعفات خطيرة، لذا يجب الانتباه إليها جيدا.

عدم انتظام ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب والإحساس بالخفقان أو نبض القلب السريع وغير الطبيعي، يمكن أن يكون علامة على ضعف عضلة القلب.

صعوبة التنفس

صعوبة التنفس أثناء أداء الأنشطة اليومية أو أثناء الراحة أو النوم، قد تكون علامة على تراكم السوائل في الرئتين بسبب ضعف وظيفة القلب.

السعال المستمر

السعال المستمر، خاصة عند الاستلقاء، قد يشير إلى تراكم السوائل في الرئتين، وهو عرض شائع لضعف عضلة القلب.

تورم الأطراف

انتفاخ القدمين، الكاحلين، أو الساقين يكشف عن تجمع السوائل بسبب عجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة.

ألم في الصدر

الشعور بوجود ضغط أو ألم في منطقة الصدر قد يشير إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب، تستدعي الذهاب إلى المستشفى فورا.

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