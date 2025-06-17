ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة؟

كتبت- نرمين ضيف الله

تعتبر أشعة الشمس مصدرًا حيويًا للعديد من الفوائد الصحية، مثل تحفيز إنتاج فيتامين "د" وتعزيز المزاج، وتحفيز حركة النشاط.

ومع ذلك، فإن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، التي تتراوح بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، يكون له آثار سلبية على الصحة.

ويستعرض لكم موقع" مصراوي" أضرار التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة وفق موقع "only my health".

الأضرار على الجلد

التعرض المفرط لأشعة الشمس يؤدي إلى تلف الجلد، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، بما في ذلك الأنواع الأكثر خطورة مثل الميلانوما. كما يساهم في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والبقع العمرية، نتيجة لتدمير الكولاجين والإيلاستين في الجلد.

الجفاف وفقدان السوائل

أثناء التعرض لأشعة الشمس، يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق، مما يؤدي إلى الجفاف.

وأعراض الجفاف تشمل ما يلي:

العطش الشديد.

جفاف الفم.

الدوخة.

البول الداكن.

في الحالات الشديدة يتسبب الجفاف في انخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي.

الإرهاق الشمسي

التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، نتيجة لجهود الجسم في الحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.

ويرافق ذلك صداع، دوار، وزيادة في معدل ضربات القلب.

الأضرار على صحة العين

أشعة الشمس تحتوي على الأشعة فوق البنفسجية، التي تسبب تلفًا في العين، مثل التهاب الملتحمة الشمسي (التهاب القرنية) واعتام عدسة العين.

لذا من المهم ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية لحماية العينين.

ضربة الشمس

في الحالات القصوى، يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية، ويصاحبها غثيان، دوار، وفقدان الوعي. تتطلب هذه الحالة تدخلًا طبيًا فوريًا.

نصائح للوقاية

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

استخدم واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن 30، وأعد وضعه كل ساعتين.

ارتدِ ملابس واقية، نظارات شمسية، وقبعة.

اشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.

ابحث عن الظل أو استخدم الشمسية.

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