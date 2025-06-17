5 فوائد مذهلة لتناول بذور اليقطين- تعرف عليها

بذور اليقطين إضافة ممتازة لنظامك الغذائي بفضل فوائدها الصحية المتعددة التي يحتاجها الجسم، لأداء وظائفه الحيوية، وفقا لموقع " Times of India ".

غنية بالبروتين

تُشكل بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا للبروتين، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول ويدعم صحة العضلات.

داعمة لوظائف العضلات والنوم

تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن حيوي يدعم وظائف العضلات، ويعزز صحة القلب، ويُحسن جودة النوم.

معززة لصحة البشرة والمناعة

بفضل احتوائها على الزنك، تسهم بذور اليقطين في تقليل حب الشباب، تسريع التئام الجروح، وتقوية الجهاز المناعي.

مفيدة لصحة القلب

غنية بالدهون الصحية، خاصة أوميجا-3 والدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات، ما يدعم صحة القلب.

مفيدة لصحة الأمعاء

بفضل الألياف والزيوت الطبيعية، تعمل على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

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