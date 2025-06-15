فاكهة تحارب الشيخوخة ومشكلات الصحة العقلية.. تناولها

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الدنمارك أن تناول المزيد من التوت وغيرها من الأطعمة الغنية بالفلافونويد قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالشيخوخة والوهن وضعف الصحة العقلية.

وأوضحت الدراسة أن الذين تناولوا أعلى كمية من الفلافونويد شهدوا انخفاض بنسبة 15% في مشكلات الصحة العقلية والنفسية مع التقدم في العمر، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

لذا فإن إيجاد طرق طبيعية يومية لدعم الشيخوخة الصحية، مثل اتباع نظام غذائي صحي، يوفر نهج منخفض التكلفة وسهل المنال، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على جودة الحياة، ويخفف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية.

ما هي مصادر الفلافونويد؟

يوجد الفلافونويد في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والأطعمة النباتية، مثل:

• التوت مثل التوت الأزرق والتوت الأحمر.

• الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت.

• الشوكولاتة الداكنة.

• الفواكه مثل الخوخ والموز.

• الشاي الأخضر والأسود.

• الخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ.

• الخضراوات مثل البازلاء والبصل والطماطم.

و"تتميز الفلافونويدات بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ما يساعد على حماية خلايا الجسم من التلف مع تقدمنا ​​في السن. كما أنها تدعم صحة الأوعية الدموية، وقد تُساعد في الحفاظ على وظائف العضلات والدماغ".

وفي حين أن جميع الفلافونويدات لا تعمل بنفس الطريقة، إلا أن العديد منها يدعم أجهزة الجسم التي تميل إلى التدهور مع التقدم في السن".

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