"لو بتفطر على عربية فول".. هذا ما يحدث لجسمك والكلي والدماغ

كتبت- أسماء العمدة:

تناول وجبة الفول من عربة الفول المنتشرة في الشوارع هو تقليد يومي للعديد من المصريين، خاصةً في وجبة الإفطار.

ويقول أحمد صلاح، رغم أن الفول في حد ذاته يعتبر طعامًا صحيًا، إلا أن طريقة تحضيره وتقديمه في هذه العربات يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على جسمك، كليتيك، ودماغك.

مصدر للطاقة والبروتين

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، الفول هو مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف والكربوهيدرات المعقدة. هذا يعني أن وجبة الفول ستمنحك طاقة مستمرة وتشعر بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

يحتوي الفول على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفولات.

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، المشكلة الرئيسية في الفول الذي يُباع في عربات الفول هي كمية الملح المضافة، الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يسبب شعورًا بالانتفاخ والوزن الزائد المؤقت. على المدى الطويل، يرتبط ارتفاع الصوديوم بزيادة

غالبًا ما يُضاف الزيت بكميات كبيرة إلى الفول، وفي بعض الأحيان يكون هذا الزيت من أنواع رديئة أو معاد تسخينها عدة مرات. هذا يمكن أن يزيد من محتوى السعرات الحرارية والدهون غير الصحية التي قد تضر بصحة القلب على المدى الطويل.

وأكد، على الرغم من أن الألياف مفيدة للهضم، إلا أن تناول كميات كبيرة من الفول قد يسبب الغازات والانتفاخ لبعض الأشخاص، خاصةً الذين لا يعتادون على تناول البقوليات بانتظام.

وأختتم صلاح:" قد لا تتوفر دائمًا معايير النظافة العالية في عربات الفول المتنقلة، مما قد يزيد من خطر التعرض للبكتيريا التي تسبب اضطرابات معوية".

ما يحدث لكليتيك عند تناول الفول من العرباء في الشارع؟

ضغط على الكلى بسبب الصوديوم

ويقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، الكلى هي العضو المسؤول عن تصفية الصوديوم الزائد من الدم. عندما تتناول كميات كبيرة من الصوديوم، تضطر الكلى إلى العمل بجهد أكبر للتخلص منه. على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا الجهد الزائد إلى إجهاد الكلى وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، خاصةً لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

الحفاظ على توازن السوائل

وأضاف، الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وهذا يزيد من حجم الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والكلى.

البروتين

وتابع شلبي:" البروتين الموجود في الفول صحي ومهم، ولكن الكميات الكبيرة جدًا من البروتين يمكن أن تشكل عبئًا إضافيًا على الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى بالفعل، إن كمية البروتين في وجبة فول عادية لا تعتبر مفرطة لمعظم الأصحاء."

ما يحدث لدماغك عند تناول الفول ؟

تحسين التركيز والطاقة

ووفقًا لـ healthline، بفضل الكربوهيدرات المعقدة والألياف، يوفر الفول طاقة مستمرة للدماغ، مما يساعد على تحسين التركيز والوظائف الإدراكية على مدار الصباح.

تأثير الصوديوم على الدماغ

ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الإفراط في الصوديوم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأوعية الدموية في الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية على المدى الطويل وتدهور الوظائف الإدراكية.

المزاج: الفول يحتوي على حمض الفوليك (الفولات)، وهو فيتامين B مهم يدخل في إنتاج النواقل العصبية التي تؤثر على المزاج. نقص الفولات قد يرتبط بتقلبات المزاج والاكتئاب.

الألياف واستقرار السكر في الدم

الألياف في الفول تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وهذا يمنع الارتفاعات والانخفاضات الحادة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على المزاج والتركيز.

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