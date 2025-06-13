لن تتوقعها.. علامة بسيطة كشفت إصابة سيدة بسرطان الأمعاء

كتبت- أسماء مرسي:

شعرت امرأة تدعى "داني دنكان"، مدربة لياقة بدنية أسترالية تبلغ من العمر 39 عاما، بصدمة شديدة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الأمعاء، رغم اتباعها لنمط حياة صحي للغاية.

نمط حياة صحي

عبّرت داني عن دهشتها، مشيرة إلى أنها تتبع نظاما غذائيا غنيا بالألياف، وتمارس الرياضة يوميا، وتستخدم منتجات غير سامة، بالإضافة إلى، عدم وجود تاريخ عائلي للمرض.

الأعراض الخفية والانتشار الصامت

لم تظهر على داني سوى أعراض قليلة للسرطان، كان أبرزها التعب المستمر الناتج عن فقدان الدم الداخلي.

كشفت الفحوصات أن الورم كان في المرحلة الثانية، وبدأ ينتشر خارج بطانة الأمعاء، ويكاد يصل إلى الأعضاء المجاورة.

ورغم إزالة السرطان جراحيا، أشارت الاختبارات إلى وجود علامات على نموه نحو الغدد الليمفاوية، ما يتطلب استشارات إضافية.

مواد كيميائية ومسرطنات

أوضح جراحها أن التعرض للمواد الكيميائية والمسرطنات من اللحوم الحمراء المشوية والمعالجة، بالإضافة إلى منتجات التنظيف في مرحلة الطفولة، قد تكون عوامل بيئية ساهمت في إصابتها بالسرطان.

في أعقاب تشخيصها، حثت داني الآباء على التوقف عن إطعام أطفالهم الأطعمة شديدة التصنيع، ودعتهم للتفكير في الضرر طويل الأمد الذي تسببه هذه الأطعمة لصحة أطفالهم في المستقبل.

أعراض سرطان الأمعاء.. انتبهوا لهذه العلامات

تغيرات في حركة الأمعاء (إسهال أو إمساك).

دم في البراز.

آلام في المعدة.

انتفاخ.

فقدان وزن غير المبرر.

التعب المستمر.

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