4 أنواع بهارات شهيرة صديقة لصحة للكبد.. تناولها فورا

يُعد الكبد أحد أهم أعضاء جسم الإنسان على الإطلاق، فهو بمثابة محطة التصفية الرئيسية، المسؤولة عن تنقية الجسم من السموم، وإنتاج البروتينات الضرورية لوظائفه الحيوية، وتخزين الطاقة اللازمة لنشاطنا اليومي، لكن هذا العضو الحيوي يواجه تهديدًا متزايدًا في عصرنا الحالي، وهو مرض الكبد الدهني.

إليك 4 أنواع بهارات شهيرة يُعتقد أنها صديقة لصحة الكبد، وفقًا لـ healthline.

الكركم (Turmeric):

المركب الفعال: الكركمين (Curcumin).

فوائده للكبد، يعتبر الكركم من أقوى مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب الطبيعية. يساعد الكركمين في حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم، ويقلل من الالتهاب، ويدعم عمليات إزالة السموم من الكبد. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون مفيدًا في حالات الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) عن طريق تقليل تراكم الدهون والالتهاب.

الزنجبيل (Ginger):

المركبات الفعالة: جينجيرول (Gingerol) وشوغاول (Shogaol).

فوائده للكبد، يمتلك الزنجبيل خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الكبد. كما أشارت بعض الدراسات إلى قدرته على خفض مستويات إنزيمات الكبد المرتفعة، والتي تُعد مؤشرًا على تلف الكبد، وقد يساعد في التخفيف من الكبد الدهني.

القرفة (Cinnamon):

المركبات الفعالة: سينامالدهيد (Cinnamaldehyde) ومركبات الفلافونويد.

فوائدها للكبد، تشتهر القرفة بقدرتها على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الكبد، خاصة في حالات الكبد الدهني المرتبطة بمقاومة الأنسولين والسكري. كما تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف.

الكمون (Cumin):

المركبات الفعالة: كومينالدهيد (Cuminaldehyde) ومركبات الفلافونويد.

فوائده للكبد، يمتلك الكمون خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في حماية الكبد من السموم وتحسين وظائفه. أشارت بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يساهم بشكل غير مباشر في صحة الكبد وتقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

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