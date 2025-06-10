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أطعمة تقيك من أمراض القلب والسكري.. احرص على تناولها

03:00 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

أطعمة

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كتب- أحمد الضبع:

تناول أطعمة نباتية مثل المكسرات والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، التي تحتوي على مركبات طبيعية تعرف بـ"الفايتوستيرول"، يلعب دورا مهما في الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، حسبما ذكر الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الإكثار من استهلاك هذه الأطعمة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة والسكري، كما أنّ مركبات "الفايتوستيرول" النباتية تساهم في خفض الالتهابات، وتحسين تنظيم الإنسولين، بالإضافة إلى تعزيز صحة ميكروبيوم الأمعاء.

وأشار إلى أنّ الأشخاص الذين يناولون كميات أكبر من الفايتوستيرول يكونون أقل عرضة بنسبة 9% للإصابة بأمراض القلب، و8% للسكري من النوع الثاني، مقارنة بمن لديهم استهلاك منخفض لهذه المركبات.

وذكر أن الأطعمة الغنية بالفايتوستيرول تشمل الذرة واللوز والبروكلي والموز والخبز المصنوع من القمح الكامل، وتساهم في مقاومة الإنسولين والحد من الالتهابات.

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أطعمة أمراض القلب أمراض السكري
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