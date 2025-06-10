احذرها.. 4 عادات صباحية قد تؤثر سلبا على صحتك

كتب- أحمد الضبع:

يمارس العديد من الأشخاص بعض العادات اليومية عند الاستيقاظ من النوم، دون أن يعلموا أحيانا بأنها من الممكن أن تؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنه من بين هذه العادات الخطيرة التي يجب الابتعاد عنها فور الاستيقاظ هي شرب القهوة على معدة فارغة، مبينا أن ذلك قد يسبب حموضة المعدة والتوتر.

واقترح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" بدلا من ذلك تناول مشروبات صحية مثل الماء الدافئ مع الليمون والعسل لتنقية الجسم وتنشيط الأيض.

وأشار إلى أن تخطي وجبة الإفطار من العادات الخاطئة التي تؤثر سلبا على مستويات الطاقة والتركيز، وقد تسبب الإفراط في تناول الطعام لاحقا، ما يضر بتنظيم سكر الدم ويؤثر على الصحة العامة.

وأكد ضرورة عدم الخروج بسرعة من السرير، مع التشديد على أهمية الاستيقاظ ببطء وأخذ أنفاس عميقة لتعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر.

وحذر من ممارسة تمارين مكثفة وعالية الشدة في الصباح الباكر، إذ يكون الجسم غير مستعد تماما لذلك، ويفضل البدء بتمارين خفيفة وهادئة حتى يستيقظ الجسم تدريجيا.

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