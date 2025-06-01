نظام غذائي نباتي ينقص الوزن ويخفف أعراض انقطاع الطمث

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعتي تورنتو وأوتا أن اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد على الأطعمة الكاملة وغير المصنعة، ويشمل فول الصويا ويستثني المنتجات الحيوانية، يمكن أن يقلل الوزن بشكل ملحوظ ويخفف من شدة الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث

وشاركت في الدراسة 84 امرأة، واستمرت 12 أسبوع، وفقا لموقع "مونوبوز".

واتبعت بعض المشاركات نظاماً نباتياً قليل الدسم، غابت فيه المنتجات الحيوانية، مع تناول أطعمة نباتية بدلها، بما في ذلك البرجر النباتي، والخبز، والحبوب، والفواكه، والخضروات. وأظهرت النتائج ان هذا النظام الغذائي وصفة فعّالة لمكافحة الهبّات الساخنة.

وانخفضت الهبات الساخنة الشديدة بـ 92% في المجموعة النباتية، ولم تتغير بشكل ملحوظ في المجموعة الضابطة، التي اتبعت نظامها المعتاد.

وانخفضت الهبات الساخنة من المتوسطة إلى الشديدة بـ 88% في المجموعة النباتية مقارنةً مع 34% في المجموعة الضابطة.

وقالت الدكتورة هانا كاهليوفا، مديرة الأبحاث السريرية في لجنة الأطباء للطب المسؤول: "حتى الأطعمة النباتية التي تُعتبر فائقة المعالجة، مثل حليب الصويا، وبدائل اللحوم والزبادي النباتية، تُحقق فوائد صحية، بما في ذلك نقص الوزن، وتقليل الهبات الساخنة".

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