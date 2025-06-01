إعلان

نظام غذائي نباتي ينقص الوزن ويخفف أعراض انقطاع الطمث

04:00 ص الأحد 01 يونيو 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعتي تورنتو وأوتا أن اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد على الأطعمة الكاملة وغير المصنعة، ويشمل فول الصويا ويستثني المنتجات الحيوانية، يمكن أن يقلل الوزن بشكل ملحوظ ويخفف من شدة الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث

وشاركت في الدراسة 84 امرأة، واستمرت 12 أسبوع، وفقا لموقع "مونوبوز".

واتبعت بعض المشاركات نظاماً نباتياً قليل الدسم، غابت فيه المنتجات الحيوانية، مع تناول أطعمة نباتية بدلها، بما في ذلك البرجر النباتي، والخبز، والحبوب، والفواكه، والخضروات. وأظهرت النتائج ان هذا النظام الغذائي وصفة فعّالة لمكافحة الهبّات الساخنة.

وانخفضت الهبات الساخنة الشديدة بـ 92% في المجموعة النباتية، ولم تتغير بشكل ملحوظ في المجموعة الضابطة، التي اتبعت نظامها المعتاد.

وانخفضت الهبات الساخنة من المتوسطة إلى الشديدة بـ 88% في المجموعة النباتية مقارنةً مع 34% في المجموعة الضابطة.

وقالت الدكتورة هانا كاهليوفا، مديرة الأبحاث السريرية في لجنة الأطباء للطب المسؤول: "حتى الأطعمة النباتية التي تُعتبر فائقة المعالجة، مثل حليب الصويا، وبدائل اللحوم والزبادي النباتية، تُحقق فوائد صحية، بما في ذلك نقص الوزن، وتقليل الهبات الساخنة".

اقرأ أيضا:

ما هو المرض الذي يعاني منه تامر عاشور؟- احذر هذه الأعراض

5 فئات ممنوعة من تناول "الفتة" في العيد- هذا ما تفعله بالقلب والكوليسترول

كنز الغابة.. سياح يعثرون على 600 قطعة مجوهرات بالصدفة

لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة

يحميك من الفقر والنحس.. 7 طرق بسيطة لطرد الحسد من المنزل

فقدان الوزن الهبات الساخنة نظام غذائي نباتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نظام غذائي يخفف أعراض القولون العصبي

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
ابتداءً من الغد.. الدائري يودع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي